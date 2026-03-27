Zendaya a uimit pe toată lumea la premiera din Roma a noului său film, „The Drama”. Actrița a renunțat la machiajul clasic pentru un look gotic-glamour, în care piesa de rezistență a fost un tuș de ochi roșu intens, o alegere îndrăzneață care redefinește ce înseamnă un machiaj neutru.

Un look gotic-glamour

Zendaya continuă seria aparițiilor impecabile din turneul de promovare. Pentru evenimentul din capitala Italiei, ea a ales o rochie neagră Giorgio Armani Privé, purtată anterior de Cate Blanchett (un fel de „ceva împrumutat”, având în vedere că filmul este despre o nuntă). Ținuta a cerut, clar, un machiaj pe măsură. Dar, în loc de clasicul și previzibilul tuș negru, makeup artistul Nikki Wolff a mizat pe tonuri de roșu care s-au potrivit perfect cu fundalul burgund de la eveniment.

Secretul machiajului roșu

Odată ce treci de bretonul aranjat strategic de hairstilistul Ursula Stephen, observi pleoapele actriței. Acestea sunt acoperite de un val fumuriu de culoare aprinsă, cu un amestec sclipitor, aplicat fără cusur. Până și linia apei a fost accentuată cu o dungă îndrăzneață de roșu. V-ați gândit vreodată la asta? E drept că un astfel de look pe majoritatea dintre noi ne-ar face să arătăm de parcă n-am dormit de trei zile.

Numai că la Zendaya funcționează perfect. De ce? Pentru că nu este un roșu pur, ci o nuanță arămie care pare roșie prin contrast cu nuanța ochilor ei și cu buzele lucioase, conturate discret cu un creion cafeniu.

Secretul stă în nuanță.

Iar coafura a completat perfect imaginea. Ursula Stephen i-a aranjat bretonul intenționat să-i cadă peste ochi, adăugând un plus de mister întregului ansamblu și punând și mai mult în valoare machiajul ochilor.

Chiar dacă nu e un machiaj de zi cu zi, nici măcar pentru Zendaya, apariția ei demonstrează un lucru simplu. Există loc suficient pentru a explora culori neașteptate la tușul de ochi, chiar și pe cele pe care le consideram, până acum, total neflatante.