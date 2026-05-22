Festivalul de Film de la Cannes a fost mereu la fel de mult despre modă pe cât este despre cinema, iar ediția din 2026 ne-a demonstrat asta din plin. De la Demi Moore până la Bella Hadid, covorul roșu s-a transformat într-un spectacol vizual absolut interesant, plin de referințe de arhivă și croieli sculpturale.

Sincer, dincolo de etichetele de designer și prețurile inaccesibile, aceste momente de stil contează enorm pentru noi. De ce spun asta? Pentru că ne arată o direcție clară în care merge moda: eleganța modernă nu mai înseamnă să te încarci cu o mulțime de accesorii, ci să lași o singură piesă să strălucească, păstrând un machiaj proaspăt și un păr aparent nearanjat. Sunt trucuri vizuale pe care le putem aplica oricând la o nuntă sau la o petrecere de vară unde vrem să ne simțim bine în pielea noastră.

Ani la rând am văzut pe Croazetă o competiție a rochiilor transparente, menite doar să șocheze publicul. Dar de data aceasta, așa cum se arată într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, vedetele au mizat pe fantezie, imprimeuri jucăușe și detalii extrem de muncite. Gândește-te la o trecere firească de la nostalgia anilor trecuți la o modernitate mult mai rafinată și purtabilă.

Demi Moore și bulinele reinventate

Demi Moore a fost regina incontestabilă a festivalului din acest an. Deși a purtat mai multe ținute spectaculoase, o rochie Jacquemus cu buline a atras toate privirile. Imaginează-ți o croială dramatică cu un tiv tip sirenă, văzută prima dată în colecția de toamnă/iarnă 2026 a casei franceze, unde bulinele păreau că sar pur și simplu de pe material.

Și știi ce e cu adevărat grozav? Faptul că actrița de 63 de ani a transformat un imprimeu adesea considerat prea dulceag sau vintage într-o declarație de forță absolută. Cu părul lăsat liber și accesorii minime, a captat exact spiritul curajos de la Cannes.

Barbara Palvin și anunțul momentului

Covorul roșu nu este doar pentru haine, ci și pentru momente de viață care rămân în istorie. Barbara Palvin a ales această ocazie specială pentru a anunța că este însărcinată cu primul ei copil alături de soțul Dylan Sprouse.

Modelul a strălucit într-o rochie Miu Miu albastru pudrat, care s-a potrivit perfect cu atmosfera de vis de pe Riviera Franceză. Rochia plisată delicat, cu mâneci transparente, detalii din pene și straturi fluide de șifon, i-a îmbrățișat elegant burtica. Ea a completat totul cu bijuterii discrete și bucle lejere.

Joan Collins oferă o lecție de stil

Nu oricine poate purta o siluetă atât de impunătoare, dar Joan Collins a arătat absolut incredibil la 92 de ani. A ales o creație personalizată a designerului francez Stéphane Rolland.

Rochia albă Haute Couture a fost inspirată de forma unei orhidee și a impresionat prin drapajele arhitecturale specifice creatorului. Iar pentru că detaliile fac întotdeauna diferența, a accesorizat ținuta cu mănuși negre de operă, straturi de diamante orbitoare și acel ruj roșu clasic hollywoodian de care pur și simplu nu ne mai săturăm.

Alexandra Leclerc și strălucirea subtilă

Paietele sunt o tradiție la Cannes, dar anul acesta cea mai frumoasă apariție strălucitoare i-a aparținut Alexandrei Leclerc. Proaspăt căsătorită cu pilotul de Formula 1 Charles Leclerc, ea a purtat o rochie personalizată Paolo Sebastian.

Brodată cu cristale, micro-paiete și aplicații florale delicate, rochia de culoarea șampaniei părea metal lichid sub lumina reflectoarelor. Cu influențe clare din anii ’90, un coc elegant și bijuterii cu diamante Messika, a fost o apariție impecabilă.

Bella Hadid și omagiul adus istoriei

Iar acum ajungem la momentul care a oprit timpul în loc. Bella Hadid își construiește o adevărată moștenire prin alegerile ei vestimentare, iar acum a revenit la brandul Schiaparelli, la cinci ani după faimoasa rochie cu plămâni din 2021. Supermodelul de 29 de ani a purtat o rochie din dantelă cu un decolteu adânc, o actualizare a stilului purtat de Jane Birkin în 1969.

Cifrele sunt de-a dreptul impresionante.

Piesa realizată la comandă de directorul creativ Daniel Roseberry a necesitat muncă a 130 de artizani. Aceștia au lucrat 22.000 de ore pentru a broda manual dantela trompe l’oeil. Rochia a inclus o bijuterie neagră deasupra buricului, detalii tip corset și o trenă în straturi. Cel mai mult îmi place cum Bella a lăsat muncă manuală să vorbească, alegând un machiaj natural și cercei clasici cu diamante.

Marile case de modă ne arată clar că meșteșugul manual și referințele istorice preiau controlul asupra tendințelor actuale. Următorul test real vine abia în toamnă, când vom afla exact cum se traduc aceste siluete arhitecturale în colecțiile accesibile pe care le găsim în magazinele noastre preferate.