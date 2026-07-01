Seară de seară, concurentele din Love Island USA își pregătesc machiajul, își aranjează părul și își aleg rochiile pentru coborârea de pe scările vilei. Pe lângă spectacolul vizual, interesant este că ținutele nu sunt create de stiliști, ci alese chiar de ele. Această abordare face inspirația mai puțin „de podium” și mult mai simplu de adaptat cu piese pe care dumneavoastră le-ați purta în vacanță, la o ieșire sau la piscină.

Concret, din emisiune reies câteva direcții clare pentru vara aceasta: mini-rochii strălucitoare cu aer Y2K, seturi asortate pentru plajă, rochii negre purtate pe timp de vară, costume de baie întregi accesorizate, ținute complet albe, seturi sport, rochii drapate, bikini clasici în dungi, rochii roșii puternice, accesorii statement precum pălăriile de cowboy, galben unt, imprimeuri vesele, animal print și rochii croșetate în culori vibrante. Aveți la dispoziție o garderobă de vacanță aproape completă.

Dacă vara vă aduce mereu întrebarea „cu ce mă mai îmbrac fără să par prea aranjată?”, această referință TV oferă soluții. Ținutele funcționează deoarece par spontane. Tocmai asta le face utile: nu trebuie să copiați tot look-ul, ci doar formula. O rochie simplă plus un accesoriu puternic. Un costum de baie plus o piesă care îl leagă de restul look-ului. Un set care vă scutește de combinațiile complicate.

Seturile asortate, cea mai simplă soluție pentru plajă

Una dintre cele mai ușor de adaptat idei vine de la Beatriz, care apare în seturi asortate pentru plajă. Avantajul este simplu: nu mai pierdeți timp gândindu-vă dacă bikiniul, șortul și cămașa subțire se potrivesc. Le alegeți ca trio și aveți un look bine gândit.

Un editor ELLE de la ELLE.com explică de ce funcționează atât de bine:

„Seturile asortate simplifică viața, iar același lucru este valabil și pentru costumele de baie. Bikiniul, șortul și piesa de acoperit asortate ale lui Beatriz par instantaneu mai bine puse la punct decât un costum de baie de unul singur. Este una dintre cele mai ușoare modalități de a-ți face look-ul de plajă sau de piscină să pară intenționat, fără a depune efort suplimentar.”

Pentru viața de zi cu zi, formula aceasta merge excelent și separat: purtați cămașa peste jeanși scurți, iar șortul cu un maiou simplu. Dacă doriți o garderobă de vacanță cu puține piese, dar multe combinații, seturile sunt printre alegerile cele mai inspirate.

Costumul întreg și rochia imprimată nu mai sunt opțiuni secundare

Melanie aduce o perspectivă nouă. În locul ideii că un costum de baie întreg este „cumva mai puțin interesant”, apariția ei arată exact opusul: un costum întreg accesorizat poate arăta la fel de finisat ca o ținută completă. Mai ales dacă adăugați o pălărie de cowboy și câteva accesorii.

Potrivit Elle, unul dintre comentariile care descriu cel mai bine look-ul ei spune așa:

„Nu cred că piesele întregi primesc suficient credit. Costumul de baie imprimat al lui Melanie pare la fel de bine pus la punct ca orice altă ținută din vilă, mai ales odată ce adaugi o pălărie de cowboy și câteva accesorii grozave. Este dovada că, uneori, cel mai ușor look de împachetat ajunge să fie cel mai cool pe care îl porți.”

Asta înseamnă, foarte practic, că un costum întreg bun poate juca dublu rol: plajă ziua, bază de ținută pentru un bar pe plajă seara (cu o cămașă lejeră, bijuterii și sandale simple). Iar dacă nu vă regăsiți în bikini foarte decupați, este o variantă care nu cere nici compromis, nici explicații.

Melanie mai aduce o idee utilă: animal print-ul de vară. Nu în versiune grea sau prea încărcată, ci într-o rochie purtată simplu. Aici lecția este potrivită pentru oricine are un imprimeu mai îndrăzneț în dulap și nu știe cum să-l tempereze: îl lăsați să fie piesa principală, iar restul rămâne cât mai discret.

„Întotdeauna uit cât de mult îmi place animal print-ul până când vine vara. Apoi, dintr-o dată, este singurul lucru pe care vreau să-l împachetez, iar rochia imprimată fără efort a lui Melanie este un exemplu excelent. Adaugă o pereche de sandale simple, și gata!”

Ce tendințe merită păstrate, chiar dacă nu plecați nicăieri

Nu toate ideile din vilă cer vacanță sau plajă. Kayda apare cu mini-rochii strălucitoare cu influențe Y2K și cu rochii croșetate vibrante, iar acestea pot fi adaptate ușor pentru o cină, un festival sau o ieșire de seară. Dacă paietele vi se par mult, păstrați doar linia mini și adăugați un material mai cuminte. Dacă rochia croșetată vi se pare prea transparentă, o purtați peste un body sau peste o rochie simplă.

Trinity vine cu trei direcții foarte purtabile: seturi sport, galben unt și imprimeuri vesele. Dintre toate, galbenul unt pare cel mai ușor de integrat în garderoba de zi cu zi. O bluză, o rochie simplă sau chiar un set lejer în nuanța aceasta luminează ținuta fără să dea senzația de „efort excesiv”.

Culorile nu sunt singurele care fac diferența. Siluetele drapate, văzute la Tierra, sunt printre cele mai prietenoase alegeri când doriți ceva care se așază frumos pe corp. La fel și rochiile roșii îndrăznețe ale lui Parmida, dacă aveți nevoie de o piesă simplă care să își facă singură efectul. Alegeți sandale discrete, o geantă mică și ținuta este completă.

De ce inspirația din acest show TV este utilă când vă faceți bagajul

Love Island USA a stârnit discuții despre stil și prin apariția lui Megan Thee Stallion într-un bikini tip șnur, marcată pe contul oficial de Instagram al emisiunii. Dar ce rămâne util după ce trece efervescența din jurul show-ului este altceva: o listă foarte clară de formule de ținute care se pot recrea fără mare bătaie de cap.

Aceasta este probabil partea cea mai bună. Dacă aveți deja în dulap o rochie neagră de vară, un costum întreg, o piesă croșetată, un bikini în dungi sau o rochie roșie, nu aveți nevoie de o garderobă nouă. Aveți nevoie doar de combinația potrivită și de un accesoriu care schimbă întregul look. În această poveste, pălăria de cowboy a Aniyei demonstrează exact cât de mult poate face o singură piesă bine aleasă.

Un editor ELLE de la ELLE.com a rezumat, poate cel mai bine, de ce merită urmărită această parte din emisiune: „Sunt o mulțime de motive pentru a urmări Love Island USA: surprizele bombă, recuplările haotice, discuțiile savuroase din jurul vilei. Dar dacă mă întrebați pe mine, una dintre cele mai bune părți se întâmplă înainte ca cineva să părăsească vestiarul.”