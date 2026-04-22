Actrița Kate Hudson a atras toate privirile marți, la New York, în timpul unui eveniment SiriusXM. A ales o ținută spectaculoasă pentru a-și promova noul sezon al serialului de comedie „Running Point” de pe Netflix, optând pentru o piesă dintr-o colecție cu o încărcătură emoțională specială.

Un bolero din colecția de primăvară 2026

Piesa de rezistență a fost un bolero. Creat de Giorgio Armani, boleroul din in și mătase brodată provine din colecția ready-to-wear de primăvară 2026 a casei de modă italiene. Piesa delicată, în nuanțe de turcoaz, albastru și verde, are mâneci scurte ușor bufante și o croială deschisă în față. Numai ca nu e deloc o piesă simplă, având o broderie complexă și strălucitoare pe manșete și pe panourile frontale. Hudson a asortat boleroul cu o pereche de pantaloni largi din denim indigo și pantofi Jude.

Un stil rock contemporan

Iar întreaga ținută evocă un stil rock contemporan, amintind de personajul Penny Lane, interpretat de Hudson în celebrul film „Almost Famous” (un rol care i-a adus o nominalizare la Oscar). Look-ul a fost curatoriat de echipa de stiliști Rob Zangardi și Mariel Haenn, actrița colaborând în trecut cu Sophie Lopez.

Ultima colecție a maestrului Armani

Colecția are o poveste aparte.

Prezentată la Săptămâna Modei de la Milano în septembrie 2025, colecția de primăvară 2026 a fost ultima creație a couturier-ului înainte de moartea sa, pe 4 septembrie 2025. Luisa Zargani, în recenzia sa pentru WWD, a descris perfect atmosfera colecției: „După look-urile croite – necăptușite și cu umerii sculptați și moi care l-au făcut celebru – în paleta discretă și neutră asociată cu Milano, colecția a devenit mai colorată, cu diferite nuanțe de albastru mediteranean și verde vibrant și liliac. Materialele curgeau ca și cum s-ar fi mișcat într-o briză blândă de seară pe malul mării, atât la rochiile alungite, cât și la costumele de tip pijama din mătase.”

Ce este „Running Point”?

Dar ce promovează, de fapt, Kate Hudson? E vorba de serialul de comedie „Running Point” de pe Netflix. În serial, ea o interpretează pe Isla Gordon, o femeie care devine președinta echipei de baschet LA Waves. Și ce provocări are? Ei bine, se confruntă atât cu propriile îndoieli, cât și cu o lume a sportului dominată de bărbați, încercând să-și demonstreze valoarea.

Cel de-al doilea sezon al serialului debutează joi pe Netflix.