Alexandra Stan a surprins pe toată lumea cu o veste neașteptată. Artista a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil, dezvăluind totul prin lansarea piesei „forEva”. Tatăl este Ștefan Oprea, partenerul ei de scenă de patru ani, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Cine este Ștefan Oprea, tatăl copilului

Dar cine este, de fapt, Ștefan Oprea? V-ați pus întrebarea asta? El este toboșarul alături de care artista cântă de aproape patru ani. Pe lângă muzică, Ștefan este și profesor de tobe, dar și model. Pasionat de tot ce înseamnă marea, a găsit rapid un punct comun cu Alexandra, iar de aici până la o poveste de dragoste n-a mai fost decât un pas.

O relație discretă, departe de public

După o căsătorie scurtă și un divorț rapid, Alexandra Stan a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor. Iar relația cu Ștefan a început firesc, departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au fost mai întâi prieteni buni, colaborarea lor profesională transformându-se treptat într-o iubire profundă. Acum, se pregătesc pentru cel mai important capitol din viața lor.

„forEva”, piesa-anunț filmată la Constanța

Anunțul sarcinii nu a venit printr-o postare clasică, ci printr-un videoclip plin de emoție. Piesa se numește „forEva”, o aluzie directă la numele pe care fetița lor îl va purta, Eva.

O idee originală, nu-i așa?

Clipul, filmat chiar la mare, în Constanța (aproape de casa în care artista a copilărit), debutează cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la o ecografie. Mai departe, imaginile îi surprind pe Alexandra Stan și Ștefan Oprea bucurându-se de povestea lor de dragoste intensă. E drept că totul pare desprins dintr-un film.

Mesajul emoționant al artistei

Într-o postare online, Alexandra Stan a vorbit deschis despre acest moment, confirmând toate sentimentele pe care le trăiește alături de Ștefan și bucuria venirii pe lume a fetiței lor.

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă. Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers. Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi. Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei. Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.Te iubesc pentru totdeauna… Eva!”, a scris ea.