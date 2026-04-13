Teyana Taylor a știut cum să iasă în evidență la Coachella 2026. Artista a participat sâmbătă la cea de-a noua ediție a Revolve Festival, organizat în Indio, California, unde a afișat o ținută personalizată și o pereche de sandale care costă aproape 1.000 de dolari.

O ținută complet personalizată

Pentru eveniment, Teyana a ales un look custom de la Revolve. A purtat o rochie gri, cu un singur umăr, realizată dintr-o plasă împodobită cu mărgele în formă de lacrimă, sub care se afla un body-like transparent, de aceeași culoare. Iar accesoriile au completat perfect viziunea futuristă: ochelari de soare din crom, care au debutat pe podiumul Schiaparelli (într-o versiune aurie), și o manșetă pentru bărbie Malakai’s Parallel Chin Cuff.

Piesa de rezistență: sandalele de 990 de dolari

Dar ce anume a atras cel mai mult atenția? Hai să vedem. Piesa centrală a ținutei au fost, fără îndoială, sandalele. Cântăreața a optat pentru modelul Metallic Blink Mule Sandal de la Bottega Veneta, care se vinde la un preț de 990 de dolari. Cunoscute și ca sandalele Atomic, acestea sunt fabricate dintr-o piele de miel laminată, lucioasă, într-o nuanță de gri închis-argintiu.

Designul este unul modern, cu două bretele tubulare, împletite, care se întâlnesc la mijloc într-un detaliu înnodat. Sandalele au vârful deschis și un toc sculptat, ușor evazat, care măsoară aproximativ 3,25 inci. Fabricate în Italia, acestea au talpă din piele și cauciuc, iar modelul este disponibil și pe alte culori, precum roșu, negru sau maro.

O alegere atipică pentru festival

Numai că, spre deosebire de majoritatea participanților la festival care au preferat cizmele, Teyana a mizat pe o variantă simplă și la modă. E drept că sandalele de tip mule reprezintă o schimbare de stil chiar și pentru ea.

O alegere care a ieșit din tipare.

Până la urmă, apariția este o abatere de la pantofii cu platformă și tocurile amețitoare cu care artista și-a obișnuit fanii în ultima vreme.