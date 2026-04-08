Jordan Brand se pregătește să lanseze o ediție specială pentru Ziua Mamei, modelul Air Jordan 11 Retro Low. Noii sneakers vor fi disponibili exclusiv în mărimi pentru femei începând cu 9 mai, la un preț de 195 de dolari.

„Gold Standard” un nou design pentru o zi specială

Noul model, denumit și „Gold Standard”, vine într-o combinație de culori White/Metallic Gold/Team Gold. La prima vedere, aduce aminte de varianta „Closing Ceremony” din 2016, numai că lucrurile stau puțin diferit. Designerii au adus câteva modificări cheie care îi oferă o personalitate distinctă, potrivită pentru sărbătoarea din luna mai.

Ce este diferit față de modelul din 2016?

Păi, hai să vedem. Cele mai evidente actualizări se regăsesc la căptușeală și la logo-ul de pe limbă, care folosesc albul în locul negrului de pe perechea „Closing Ceremony”. Iar cea mai mare schimbare este la materialul auriu metalizat. Dacă modelul din 2016 (unul foarte apreciat de colecționari) avea o textură netedă, care imita pielea lăcuită tradițională, noua versiune o înlocuiește cu o piele texturată aurie, pentru un aspect ceva mai temperat.

Și talpa exterioară din cauciuc a fost modificată. Varianta anterioară avea o nuanță translucidă, ca de gheață, pe când versiunea de Ziua Mamei are un aspect opac, solid, într-o nuanță pre-îngălbenită. Tratamentul auriu apare chiar și pe inserția din fibră de carbon, care de obicei este colorată în două tonuri de negru și gri.

Detaliul care face toți banii

Dar ce ar fi o ediție specială fără un mic detaliu de suflet, nu-i așa? Pachetul include pandantive metalice aurii în formă de inimă despicată, pe care sunt gravate cuvintele „my heart”.

Pe lângă asta, perechea vine cu un card special.

Mesajul este: „Nicio persoană nu strălucește ca o mamă. Îți mulțumesc că ești etalonul de aur. Niciodată ostentativă, mereu radiantă. Solidă, ca aurul de 24K.”

Preț și disponibilitate

Cei interesați vor putea cumpăra modelul Air Jordan 11 Low de Ziua Mamei începând cu 9 mai, direct din aplicația Nike Snkrs și de la anumiți retaileri Jordan Brand din întreaga lume. Prețul de retail este stabilit la 195 de dolari, iar codul de stil pentru această culoare este AH7860-102.

Anul trecut, pentru aceeași sărbătoare, Jordan Brand a lansat un model Air Jordan 4 Retro denumit „Forget Me Not”.