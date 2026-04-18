Jordan Brand se întoarce la arhivele sale din anii 2010 pentru un model cu totul special. Noul Air Jordan 9 Low „What the Kilroy” combină nu mai puțin de șase variante de culoare clasice într-un singur pantof, iar lansarea este programată pentru această toamnă la un preț de 180 de dolari.

Un design „what the?” pentru fani

Ideea este una îndrăzneață. Jordan Brand transformă un concept de tip „what if?” într-o temă „what the?”, readucând în prim-plan pachetul „Kilroy Pack” din 2012. Numai că, de data aceasta, cele șase perechi de adidași nu se vor lansa separat, ci vor fi contopite într-un singur design hibrid, care promite să atragă toate privirile.

Cum arată, pe bune, pantoful stâng și cel drept

La prima vedere, ai putea crede că sunt două modele diferite. Pantoful drept folosește ca bază varianta „Johnny Kilroy”, cu partea superioară și limba din nubuc negru și plasă. Apoi, detaliile de pe căptușeală și de pe apărătoarea de noroi sunt inspirate de stilul „Calvin Bailey” (bleumarin și galben), în timp ce talpa exterioară și șireturile albe vin de la modelul „Fontay Montana”.

În schimb, pantoful stâng este dominat de roșul aprins al modelului „Motorboat Jones”, cu șireturi negre. Căptușeala și apărătoarea de noroi preiau nuanțele de negru și albastru university de la „Slim Jenkins”. Iar combinația este completată de limba și talpa exterioară în alb și auriu, specifice perechii „Bentley Ellis”. V-ați gândit vreodată la un asemenea amestec?

Detalii care fac diferența

Dincolo de amestecul asimetric de culori, modelul „What the Kilroy” Air Jordan 9 Low are o serie de elemente unice.

Detaliile fac totul.

Pe limbă se găsesc etichete care fac referire la porecla fiecărei variante de culoare incluse. Pe călcâi, insignele aurii cu logo-ul Jumpman adaugă o notă premium, iar broderiile sunt și ele diferite: „23” pe un pantof și „4” pe celălalt.

Povestea din spatele campaniei Kilroy

Dar de unde a pornit toată povestea asta cu Kilroy? Ei bine, totul a început cu o campanie de marketing a Nike, Inc. în 1993, imediat după prima retragere a lui Michael Jordan din NBA. Spoturile publicitare, pline de umor, se bazau pe personajul fictiv Johnny Kilroy, care semăna izbitor cu Jordan, și imaginau o lume în care legendarul baschetbalist nu s-ar fi retras, de fapt, ci ar fi continuat să joace incognito, sub diverse pseudonime.

Jordan Brand a readus povestea la viață în 2012 cu colecția „Kilroy Pack”, care includea șase stiluri diferite, fiecare reprezentând unul dintre aceste alter ego-uri inventate pentru Michael Jordan.

Lansarea noului Air Jordan 9 Retro Low „What the Kilroy” este așteptată în această toamnă. Pantoful va fi disponibil în aplicația SNKRS de la Nike și la anumiți retaileri parteneri Jordan Brand, cu un preț de 180 de dolari. Paleta completă de culori este Black/University Blue/University Gold/Dark Cayenne/Challenge Red/Deep Royal Blue, iar codul de stil al produsului este IV6476-010.