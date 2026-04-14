Jordan Brand pregătește o lansare surpriză pentru fanii baschetului și ai sneakerșilor. Un nou model Air Jordan 5 Retro, inspirat de culorile echipei Phoenix Suns, va ajunge pe piață în primăvara anului 2027. Prețul de retail anunțat pentru Statele Unite este de 215 dolari.

Inspirat de un rival din anii ’90

Deși culorile echipei Chicago Bulls rămân cele mai căutate, Jordan Brand experimentează de ceva vreme cu design-uri inspirate de foștii rivali ai lui Michael Jordan. Noul model continuă această tradiție. Dar inspirația nu vine de oriunde, ci de la o pereche extrem de rară, purtată în 2007 de fostul star NBA Shawn Marion, pe vremea când juca la Phoenix Suns.

E drept că Marion a avut atunci două versiuni, una pe negru și una pe alb. Modelul care va fi lansat pentru publicul larg se va baza pe varianta albă a acelui sneaker exclusivist (cunoscut în lumea colecționarilor drept „player exclusive”).

Detalii de design pentru cunoscători

Hai să vedem exact cum se prefigurează designul. Potrivit primelor informații, pantoful va avea o talpă intermediară în două tonuri, mov și portocaliu, o căptușeală interioară mov și logo-ul Jumpman portocaliu pe călcâi și pe limba reflectorizantă. V-ați fi gândit vreodată că un rival direct al lui Jordan va ajunge să inspire un model atât de așteptat?

O diferență esențială față de modelul original purtat de Marion va fi la călcâi. În locul numărului 31, purtat de fostul jucător de la Suns, varianta de retail va avea brodat numărul clasic al lui Michael Jordan, 23. Iar la spate, fanii se pot aștepta la logo-ul Jumpman, nu la cusătura originală „Nike Air”.

Un model pentru colectionari, cu siguranță.

Lansare strategică în 2027

Numai că data lansării nu este deloc întâmplătoare. Asemenea modelului Air Jordan 4 cu tematică Lakers, și acest Air Jordan 5 „Suns” va fi, cel mai probabil, legat de NBA All-Star Weekend. Evenimentul va avea loc în februarie 2027 chiar în Phoenix, Arizona.

Această asociere sugerează că ne putem aștepta și la alte lansări speciale de încălțăminte inspirate de Phoenix, inclusiv un model din linia signature a lui Devin Booker de la Nike. Până la urmă, totul face parte dintr-o strategie de marketing bine pusă la punct. Deocamdată, codul de stil și paleta exactă de culori nu au fost confirmate oficial.

O strategie care se repetă

Această abordare nu este nouă pentru brandul deținut de Nike Inc. Fanii au văzut deja un Air Jordan 4 „Lakers”, iar pentru 2026 este deja programată lansarea unui Air Jordan 12 inspirat de culorile echipei Milwaukee Bucks. asa ca, adăugarea celor de la Phoenix Suns în această listă de „rivali onorați” este un pas firesc în extinderea universului Air Jordan dincolo de moștenirea Chicago Bulls.