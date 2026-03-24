Tzancă Uraganu trece prin momente tensionate după ce fiul său de doar un an și jumătate, Yamal Andrei, a fost victima unui furt. Incidentul s-a petrecut chiar în casa familiei, iar reacția manelistului a fost una furibundă, trecând direct la amenințări dure la adresa celui care a comis fapta.

„Vă va blestema copiii și familia”

Artistul a povestit totul pe internet. Se pare că lanțul de aur al micuțului Yamal a dispărut, iar Tzancă are deja o bănuială despre cine ar fi putut comite fapta, mai ales că prin locuința sa s-au perindat mai multe persoane în ultima vreme. Dar cine ar face un asemenea gest? Manelistul a transmis un ultimatum hoțului, avertizându-l cu consecințe grave dacă bijuteria nu este returnată rapid.

Mai exact, mama băiatului, Lambada, ar urma să apeleze la blesteme.

„S-a furat lanțul lui băiatul meu, lui Yamal, ăsta mic, și nu e vorba de un lanț, la mine chiar nu e vorba de un lanț, dar este un gest iesit din comun de urât să faci asta față de mine și de băiatul meu. Copil de un an jumate, să-i furi lanțul de la gât (…) Până mâine, dacă nu apare lanțul… nu știu cine l-a luat, nu știu cine, pentru că s-au învârtit mai mulți pe aici, prin casă, și chiar nu am o bănuială ca să spun exact (…) Inclusiv maică-sa (n.r. Lambada) se va duce la biserică și vă va blestema și copiii, și familia, și rasa, de la mic la mare”, a transmis artistul.

A cerut bani pe TikTok

Iar situația pare cu atât mai bizară cu cât, recent, manelistul s-a plâns de probleme financiare.

Pe bune?

Într-un live pe TikTok, Tzancă a mărturisit că perioada ianuarie-februarie a fost mai slabă din punct de vedere al concertelor. Ba chiar a recunoscut că a fost nevoit să-și vândă una dintre mașini pentru a face rost de lichidități. Reacția fanilor a fost imediată, aceștia începând să-i trimită donații (cadouri, în limbajul platformei) direct în timpul transmisiunii.

„Ce să fac, ianuarie, februarie e mai slăbuț. Nu ați văzut că am început să vând o mașină, o aia, o aia… Uite, a început lumea să dea cadouri când au văzut că am geanta goală. Mulțumesc pentru cadouri. Ce ați spuns? Să nu mă lăsați așa… vă mulțumesc!”, a spus Tzancă Uraganu pe TikTok.