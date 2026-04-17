Dominic și Akim Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, și-au lansat prima piesă, „Mamacita”, iar versurile au aprins instant o dezbatere aprinsă în mediul online. Andreea Raicu a fost una dintre cele mai vocale persoane publice care au criticat mesajul melodiei, considerându-l complet nepotrivit pentru vârsta celor doi frați.

Versuri controversate încă de la debut

Dominic (11 ani) și Akim (9 ani) au intrat în lumea muzicală sub numele de Frații Velea. Piesa lor de debut, „Mamacita”, a adunat rapid vizualizări, dar și critici. În timp ce mama lor, Antonia, a comentat entuziasmată „Iubițiiiiiii meiiiiiii”, mulți ascultători s-au oprit asupra versurilor.

Refrenul piesei conține pasaje precum: „Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”.

Dar ce înțeleg, pe bune, doi copii de vârsta lor din astfel de cuvinte?

Andreea Raicu, reacție dură la adresa mesajului

Fosta prezentatoare TV a publicat un mesaj amplu în care și-a exprimat îngrijorarea față de normalizarea unor astfel de mesaje. „Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc ca m-a întristat. Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare”, a scris Andreea Raicu.

Ea a continuat, subliniind pericolul din spatele unor replici aparent banale. „E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze.”

Problema, în opinia ei, este mult mai adâncă și ține de cultura în care creștem. „Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată. Și, fără să ne dăm seama, ajungem să legăm valoarea unei fete de faptul că poate fi dorită, aleasă, revendicată de cineva.”

Iar Raicu atrage atenția că nu este vina copiilor. „La 8 ani, un copil nu ar trebui să reproducă dinamici de seducție sau de posesie, și totuși se întâmplă. Nu pentru că e ceva în neregulă cu el, ci pentru că fetele sunt sexualizate prea devreme, pentru că relațiile sunt prezentate ca jocuri de putere, iar dorința ajunge să fie confundată cu posesia.”

Andreea Raicu a ținut să precizeze că demersul ei nu este un atac personal, ci un semnal de alarmă. „Nu este un atac, este doar un moment de conștientizare. Poate că schimbarea nu vine din gesturi mari, ci din lucrurile mici pe care alegem să nu le mai ignorăm.”

Internetul s-a împărțit în două tabere

Reacțiile online nu au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite. Pe de o parte, mulți utilizatori au criticat dur alegerea versurilor. „O melodie total nepotrivită vârstei lor, niște versuri cam greu de digerat pentru vârsta lor. Ce înțeleg ei din «nu mă las până nu o fac a mea»?”, a comentat cineva.

Altcineva a fost și mai direct: „Aș fi total de acord dacă copiii de vârsta lor ar face muzica pe care o simt, nu texte scrise de tati/mami, de oameni bătrâni și frustrați”.

Numai că au existat și voci care i-au felicitat pe cei doi băieți, considerând piesa un hit. „Ăștia mici au dat hitul ăla mare”, a scris un fan, în timp ce altul a adăugat: „Refrenul este boom”. Comentariile de susținere au continuat: „Bravo lor! Românii așa sunt, plini de ură, dar la final iubirea învinge” sau „Mie îmi place! Bravo băieți, felicitări pe mai departe!”.

O utilizatoare i s-a adresat direct lui Alex Velea, ridicând o problemă sensibilă. „Alex Velea, sigur este muzică potrivită pentru copii? Eu știu.. când scrii «că o fac a mea» sună altfel, înțelegi? Pentru adulți știm unde bate melodia. Și dansul, well, pare tot de adult, aproape.. ciudat, să nu spun altfel, că e urât. Să nu ajungă copiii precum Eva Măruță, urâți de tot publicul. Acum, voi știți.”