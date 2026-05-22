Ai observat și tu cât de bine arată Anne Hathaway în ultima vreme? Actrița tocmai a rupt tăcerea legată de zvonurile care circulau intens pe internet despre o presupusă operație de lifting facial.

Presiunea de a arăta impecabil după 40 de ani este o greutate pe care o ducem toate. Iar când o vedetă de la Hollywood alege să vorbească deschis despre așteptări nerealiste, ne ajută să respirăm puțin mai ușor. Nu ai nevoie de intervenții majore ca să te simți bine în pielea ta, ci poate doar de o schimbare de perspectivă și de câteva trucuri simple.

Adevărul despre acel lifting facial

Multă vreme, actrița a crezut că tăcerea este cea mai bună politică. Dar lucrurile au mers prea departe și a simțit nevoia să clarifice situația într-un interviu pentru Elle Magazine. Oamenii au presupus că a apelat la o decizie medicală serioasă, când de fapt ea doar își făcuse două codițe împletite și a folosit un truc pentru buze mai pline.

Așa cum scrie Theblast într-un material recent, abordarea ei inițială a fost să ignore comentariile.

„Suntem într-o perioadă în care oamenii se simt foarte încrezători să presupună că ceea ce cred ei este un fapt și uneori ceea ce cred ei este exact, iar alteori nu.” – Anne Hathaway, Actriță

Și acum, de câte ori nu am judecat și noi o colegă sau o prietenă doar pe baza unei poze de pe Instagram?

Cum se menține în formă fără diete extreme

Dincolo de zvonuri, rutina ei este una pe care o putem adapta și noi, măcar parțial. Vedeta din „Diavolul se îmbracă de la Prada” lucrează de peste patru ani cu antrenoarea ei, Monique Eastwood. Secretul siluetei ei constă într-un mix constant de balet, HIIT, Pilates și clase de yoga.

La capitolul alimentație, lucrurile stau destul de relaxat în prezent. În 2022, pentru rolul Rebekah Neumann din serialul Apple TV+ „WeCrashed”, a încercat un stil de viață vegan strict. A consumat chiar și alimente crude sau gătite la temperaturi joase. Numai că nu a durat mult. După doar câteva săptămâni de la filmări, a început din nou să aibă poftă de carne și a renunțat la dietă. Asta arată clar că nici măcar vedetele nu pot susține la nesfârșit restricții drastice dacă organismul cere altceva.

Renunțarea la stres după pragul de 40 de ani

Numită recent cea mai frumoasă femeie de revista PEOPLE și apărând pe coperta din mai 2026, Anne a dezvăluit un sfat prețios primit de la un coleg de breaslă. Acesta i-a spus că frumusețea poate avea defecte atâta timp cât este însoțită de onestitate și adevăr.

Marea schimbare a venit odată cu împlinirea vârstei de 40 de ani. Dacă la începutul carierei era extrem de dură cu ea însăși, crezând că asta o face o artistă mai bună, acum a încetat să mai caute perfecțiunea. Pur și simplu nu mai vrea ca stresul să fie o parte majoră din viața ei. Preferă să se bucure de succes, să fie autentică și să râdă alături de oamenii dragi atunci când apar greutăți.

Deși acum preferă trucurile simple de machiaj, actrița nu exclude complet posibilitatea de a apela la un lifting facial pe viitor. Decizia finală îi aparține exclusiv ei, iar până la o eventuală schimbare de atitudine, lecția ei despre renunțarea la stres ne prinde bine tuturor într-o zi aglomerată.