Ai văzut probabil imaginile recente cu celebra actriță din Baywatch, dar detaliile din spatele siluetei ei sunt cu adevărat interesante. Carmen Electra a făcut furori la aniversarea a 35 de ani a barului LGBT+ The Abbey Food and Bar din West Hollywood, unde și-a făcut apariția într-un costum de iepuraș cu imprimeu leopard, completat de papion și urechi asortate.

Secretul din spatele siluetei impecabile

Știm cu toatele cât de greu este uneori să menții un echilibru pe măsură ce anii trec. Dincolo de ținuta îndrăzneață cu pantofi negri cu platformă care i-a evidențiat picioarele subțiri și bustul generos, te întrebi probabil cum reușește să arate așa la 54 de ani. Vedeta, care are o avere de 8 milioane de dolari, demonstrează că nu ai nevoie de regimuri draconice care îți distrug cheful de viață pentru a rămâne un sex-simbol.

Recomandari Loredana Groza, vacanță cu mama de 81 de ani în Maldive. Dieta care o menține în formă

Iar abordarea ei este surprinzător de normală. Fără înfometare, Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Click, actrița refuză dietele stricte pur și simplu pentru că i-ar fi foarte greu să renunțe complet la anumite alimente.

Rutina zilnică pe care o poți încerca și tu

Diminețile ei încep simplu, cu un smoothie preparat din fructe, legume și superalimente. Dar mișcarea joacă rolul principal aici. Când nu ajunge la cursurile de dans preferate, face fix 30 de minute de bandă de alergare sau bicicletă fitness la sală, urmate de fandări și genuflexiuni. Sincer, o jumătate de oră putem găsi și noi în programul nostru haotic.

„Sunt Taur, deci sunt destul de încăpățânată, dar iubesc viața, iubesc mâncarea, iubesc oamenii, iubesc iubirea și sunt foarte pasională. Și așa voi fi mereu. Asta nu se va schimba niciodată, indiferent de vârstă.” – Carmen Electra, actriță

Un truc genial pe care îl poți aplica chiar de azi este regula meselor luate fără distrageri. Fără telefon, fără televizor, doar tu și mâncarea ta, alături de o limitare conștientă a cofeinei și a băuturilor cu zahăr. Data viitoare când te așezi la masă, încearcă să fii sută la sută prezentă acolo. S-ar putea să fie cel mai bun exercițiu de control intuitiv al porțiilor pe care îl vei face săptămâna asta, exact așa cum face și ea când alege opțiuni ușoare precum peștele proaspăt și sushi în sudul Californiei.