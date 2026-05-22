Daciana Sârbu, ajunsă la 49 de ani, a luat o decizie drastică legată de alimentația ei zilnică, după o supradoză neașteptată de zahăr. Fosta europarlamentară a tăiat complet de pe listă cartofii prăjiți de mai bine de două luni și țintește să dea jos trei kilograme, optând exclusiv pentru mese preparate în propria bucătărie.

Știi momentul ăla când îți promiți că de luni nu mai pui gura pe prăjeli, dar cedezi vineri seara? Ei bine, lupta asta e absolut reală pentru toată lumea. Dincolo de dietele sofisticate, abordarea ei ne arată că echilibrul înseamnă uneori să renunți temporar fix la plăcerea ta vinovată numărul unu, fără să te înfometezi inutil.

Provocarea celor 22 de deserturi

Totul a pornit de la o experiență pe care multe dintre noi am considera-o probabil un vis, dar care s-a transformat rapid într-o provocare fizică. Daciana a fost invitată recent să jurizeze un concurs național de profil.

Iar lucrurile au scăpat puțin de sub control.

„Ieri am fost, de exemplu, la concursul național de patiserie și cofetărie în juriu și am gustat 22 de deserturi! La un moment mi s-a făcut rău, am băut cafea, apă minerală, ne-am mai plimbat, apoi am revenit.” – Daciana Sârbu, fost europarlamentar

Așa cum am aflat dintr-un interviu publicat recent de Click, menținerea unei siluete tonifiate nu este deloc „floare la ureche” la această vârstă, ci presupune, după propriile ei cuvinte, „destul de mult chin”.

Adio cartofi prăjiți, bun venit mese gătite acasă

Și totuși, ce faci când vrei să repari rapid excesele? Pentru Daciana, soluția a fost eliminarea celui mai iubit aliment de confort. Baza dietei ei constă acum în legume, fructe, proteine slabe și cereale integrale (toate din surse bio), preparate acasă pentru a controla strict ingredientele.

„Îmi doresc să mai slăbesc, așa ca am renunțat o perioadă la cartofii prăjiți. Am renunțat o perioadă, nu o să renunț definitiv pentru că iubesc cartofii prăjiți, dar făcuți așa cum trebuie și sunt câteva locuri în București unde îi mănânc cu mare plăcere. Și acasă! Nu am mai făcut asta de două luni și sufăr. Vine și vara, dar nu ar trebui să slăbesc pentru că vine vara ci pentru că mă simt mult mai bine. Măcar trei kilograme aș vrea să dau jos, ceea ce nu e foarte complicat dacă aș renunța la miște mese din timpul zilei.” – Daciana Sârbu, fost europarlamentar

Dar oare cât va mai rezista departe de cartofii ei preferați? dacă acul cântarului va atinge ținta de minus trei kilograme până la finalul acestei luni, moment în care Daciana își va putea relua, probabil, vechile tabieturi culinare prin București.