Irina Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a împlinit 18 ani. Tânăra a devenit majoră pe 25 martie, iar ocazia a fost marcată de un mesaj plin de dragoste din partea mamei sale, care a publicat o urare emoționantă pe rețelele sociale.

O urare plină de dragoste la majorat

Daciana Sârbu și-a exprimat public mândria și iubirea pentru fiica sa, acum în pragul unui nou capitol al vieții. Și, pe bune, mesajul este unul care ar topi orice inimă. Ea a ținut să o asigure pe Irina de sprijinul său necondiționat, indiferent de alegerile pe care le va face de acum înainte.

„Sunt cea mai mândră și fericită mamă. Te iubesc mai mult decât orice și abia aștept să fiu alături de tine în timp ce pășești în acest nou capitol al vieții tale. Nu va trebui niciodată să te întrebi dacă sunt acolo. Indiferent unde te poartă viața sau ce alegi, voi fi mereu lângă tine. De fiecare dată. La mulți ani pentru cei 18 ani, copilul meu drag!”, a scris Daciana Sârbu.

Cine este Irina Ponta

Irina este singurul copil biologic al cuplului format din Daciana Sârbu și Victor Ponta. Fostul premier mai are un băiat dintr-o căsnicie anterioară. Iar în 2020, Daciana și Victor au decis să o adopte pe Maria (o decizie care le-a completat familia), iar cei doi păstrează o relație decentă de dragul celor două fete.

O mamă gata de orice sacrificiu

Nu este pentru prima dată când Daciana Sârbu vorbește deschis despre sentimentele sale materne. La începutul lunii martie, cu ocazia zilei de 8 martie, aceasta făcea declarații la fel de emoționante despre fetele sale, subliniind devotamentul absolut pe care îl are pentru ele.

Cuvinte puternice.

„Pentru fetele mele merg până la capătul lumii. Lupt cu oricine și cu orice rău ca să le apăr și nu mă sperie nimic. Nu știu dacă sunt cea mai bună mamă, dar știu sigur că pentru ele voi face mereu tot ce ține de mine. Nu voi avea toate răspunsurile și nu voi putea controla tot ce li se întâmplă în viață. Dar un lucru îl vor ști întotdeauna, că au pe cineva care nu renunță la ele niciodată. Care le iubește și le apără indiferent de cât de greu devine drumul. La mulți ani!”, scria atunci Daciana Sârbu. V-ați gândit vreodată câtă forță se ascunde în spatele acestor rânduri?