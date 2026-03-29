Regizorul Bao Nguyen a avut o misiune deloc ușoară: să documenteze revenirea trupei BTS după o pauză de patru ani. Iar pentru noul său film, „BTS: The Return”, lansat recent pe Netflix, a venit cu o idee inedită pentru a surprinde momente autentice, departe de producțiile ultra-regizate cu care fanii erau obișnuiți.

Un outsider în universul BTS

Bao Nguyen, cunoscut pentru documentare precum „The Greatest Night in Pop” și „Be Water” despre Bruce Lee, a intrat pentru prima oară în contact cu fenomenul BTS la un concert din 2022. A fost o experiență care l-a marcat. „A fost cel mai imersiv și zgomotos concert la care am fost vreodată, în cel mai bun sens posibil”, mărturisește el. Atunci i-a venit ideea unei paralele cu mitologia greacă: „BTS, membrii, sunt aproape ca Odiseu pe cale să plece în armată, în timp ce Penelopa este Army (numele fanilor), tânjind după acea întoarcere în multe feluri.”

Deși ideea a fost pusă în așteptare din cauza sensibilității subiectului serviciului militar în Coreea, câțiva ani mai târziu, agenția Hybe l-a contactat. E drept că a fost un privilegiu, dar și o provocare. „Vreau să aduc un omagiu și respect tuturor cineaștilor și povestitorilor care fac parte din această linie”, spune Nguyen, conștient că intra într-o lume foarte unită. El crede însă că trupa a fost dispusă să încerce ceva nou, citând un mentor: „uneori este nevoie de cineva din afară pentru a vedea frumusețea pe care poate cineva atât de conectat ar putea să o considere de la sine înțeleasă.”

Recomandari Top 10 camere video auto cu night mode în 2026

Camere video vechi pentru o nouă perspectivă

V-ați gândit vreodată cum surprinzi autenticitatea unei trupe care se filmează constant pentru rețelele sociale?

Nguyen a avut o soluție simplă, dar genială.

În loc să se bazeze doar pe echipa sa de filmare, le-a oferit membrilor trupei camere video vechi, de tip camcorder. Logica lui a fost simplă: „Am vrut un pic mai multă textură. Am vrut să se simtă ca și cum mama sau unchiul tău ar lua o cameră video veche și ți-ar filma vacanța sau ceva de genul.” Chiar dacă a existat o curbă de învățare, rezultatul l-a încântat. „Și acestea sunt unele dintre filmările mele preferate din film”, recunoaște regizorul.

Recomandari Camere video pentru amintiri de neuitat: Cum să alegi modelul potrivit?

Fără interviuri clasice, doar prezent

Dar poate cea mai mare diferență față de alte documentare despre trupă este stilul de filmare. Nguyen a renunțat la interviurile clasice, de tip „talking heads”, în care artiștii reflectează asupra unor evenimente trecute. „Am vrut ca acest film să fie foarte ancorat în momentul prezent”, explică el. Pentru a obține asta, a folosit momente aparent banale, precum călătoriile cu mașina prin Los Angeles, pe care le consideră foarte cinematografice și solitare, un prilej de reflecție.

Și uneori, spontaneitatea a depășit orice scenariu. „Încercam doar să-i surprind gândindu-se și uitându-se pe geam, dar apoi Namjoon (RM) a început să vorbească despre Chronos și Kairos. A fost un moment în care surprindeam ceva ce nu mi-aș fi putut imagina niciodată că voi surprinde, și aceasta este frumusețea descoperirii atunci când filmezi ceva în timp ce se întâmplă.”

LA versus Seul, două lumi diferite

Filmul este împărțit între Los Angeles și Seul, iar diferențele sunt izbitoare. În LA, membrii BTS sunt muzicieni. Filmările sunt pline de „ceruri albastre frumoase” și scene exterioare, cu o junglă luxuriantă în jurul studioului de înregistrări. un sentiment de libertate. În schimb, la Seul, ei sunt figuri publice.

Recomandari Florin Ristei a filmat cu iubita Naomi pentru un nou videoclip

„Odată ce ajungi în Seul, sunt în mare parte medii în care Army este foarte obișnuită să-i vadă: birourile Hybe, studiourile, sălile de repetiții, apoi casele și mașinile lor”, spune Nguyen. Regizorul a vrut ca acest contrast să fie subtil (și a reușit), subliniind că în Coreea „nu am fi putut să-i ducem la o plajă fără foarte multă atenție”. Până și în mașinile lor, geamurile fumurii nu sunt coborâte.

Această dualitate se vede și în viețile lor personale. Întrebat ce ar face într-o zi liberă, V a spus că ar ieși la cină cu prietenii săi (care sunt, întâmplător, unele dintre cele mai mari celebrități din Coreea). Jimin, în schimb, a răspuns: „Voi comanda mâncare și mă voi juca jocuri video acasă.”

Și poate tocmai aici stă cheia. Nguyen surprinde perfect dualitatea lor, concluzionând: „Poți vedea că sunt oameni foarte diferiți ca indivizi, dar apoi, când sunt împreună, există ceva special care creează BTS.”