Andreea Popescu trece printr-o perioadă delicată după divorțul de Rareș Cojoc, însă vedeta a dezvăluit cine îi este alături în aceste momente. Fosta dansatoare a mărturisit că sprijinul principal vine chiar de la fiul ei cel mare, Ioachim, și a ținut să le mulțumească fanilor pentru cele peste 1000 de mesaje de susținere primite într-o singură săptămână.

Mii de mesaje și un sprijin neașteptat

Într-un story recent pe Instagram, unde fiul ei pregătea cina, Andreea Popescu a vrut să le transmită un gând bun celor care o urmăresc. Vizibil emoționată de valul de reacții, ea a explicat că a primit un număr solid de mesaje, un gest care a contat enorm pentru ea. Dar, dincolo de susținerea virtuală, ajutorul real vine din familie.

„Mi-ați scris că vă este dor de mine. Sinceră să fiu, voiam să intru și să vă mulțumesc pentru miile, nu exagerez când spun mii de mesaje. Nu două-trei mii, dar o mie și ceva de mesaje tot am primit în această săptămână și vă mulțumesc enorm. Doar atât vreau să vă spun: că vă mulțumesc și că Ioachim în această seară ne gătește, adică mie și lui, pește la cuptor. Face biban”, a declarat Andreea Popescu pe Instagram.

Recomandari Andreea Raicu, marturisiri neasteptate: ”Prefer sa fiu singura, decat sa fiu cu cineva cu care nu rezonez”

De ce s-a ajuns, de fapt, la divorț

Dar care a fost, până la urmă, motivul real al rupturii? Mulți s-au grăbit să speculeze, însă lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere. Andreea a ținut să clarifice că infidelitatea nu a fost niciodată o problemă în căsnicia lor și că Rareș a fost un partener loial.

Decizia a fost una îndelung cântărită și luată de comun acord, fiind rezultatul unor probleme acumulate în timp.

„Vreau să spun foarte clar: Rareș nu a fost niciodată infidel. În toți acești ani, a fost un soț corect și loial. Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării faptului că începem să ne ignorăm dorințele, lipsa timpului și nu ne mai dăm timp”, a explicat vedeta la momentul anunțului.

Recomandari Cum sa scapi de grasimea de pe burta! Mihaela Bilic iti dezvaluie trucurile ce te vor ajuta sa ai un abdomen plat

O relație decentă de dragul copiilor

Acum, prioritatea absolută pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc sunt cei trei copii pe care îi au împreună. E drept că situația nu e simplă, însă amândoi se concentrează să mențină o relație civilizată pentru a le oferi celor mici un mediu cât mai stabil.

Totul pentru binele lor.

Iar vedeta se dedică acum creșterii copiilor, luându-și în același timp spațiul necesar pentru a naviga prin această perioadă de tranziție din viața ei (o perioadă deloc ușoară pentru oricine). Faptul că iubirea s-a consumat treptat, iar decizia a fost una asumată de ambele părți, pare să îi ajute să gestioneze despărțirea într-un mod matur.