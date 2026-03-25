Vestea divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, două nume sonore ale muzicii populare, continuă să facă valuri. Elena Merișoreanu, care s-a aflat alături de artist într-o emisiune TV pe 24 martie 2026, la București, a oferit detalii emoționante despre starea reală a acestuia, dincolo de zâmbetul afișat pe micul ecran.

Ochi triști, zâmbet forțat

Aparent, totul era bine. Valentin Sanfira a afișat o atitudine veselă, însă colega sa de breaslă a văzut dincolo de masca pe care o purta în fața camerelor. Se pare că tristețea nu a putut fi ascunsă complet. V-ați fi așteptat la altceva?

„Aseară am fost cu el la emisiune, nu l-am întrebat. Era foarte vesel, dar se vedea pe ochii lui că e trist. L-au întrebat cam toți, dar nu a vrut să recunoască. A zis doar: vorbe, vorbe. Atât a spus”, a povestit Elena Merișoreanu. Iar refuzul lui de a comenta situația nu a făcut decât să adâncească misterul.

„O nemulțumire a existat”

Lucrurile nu sunt niciodată simple.

Dincolo de aparențe, Elena Merișoreanu crede că ceva s-a rupt iremediabil între cei doi artiști. E drept că nimeni nu poate ști cu adevărat ce se întâmplă în casa unui om, dar semnele erau acolo. „Îmi pare tare rău, că erau frumoși amândoi, talentați. Nu știm casa nimănui. Probabil o nemulțumire a existat”, a adăugat artista, lăsând loc de interpretări.

Cum a început totul acum 8 ani

Dar cum a început povestea lor de iubire? Puțini își mai amintesc, însă Elena Merișoreanu a fost martoră la primele scântei dintre Valentin și Codruța, cu opt ani în urmă, chiar într-un platou de televiziune. O întâlnire care părea predestinată.

„Când a venit ea în București și s-au cunoscut eram în platou la Teo și cânta cu Victor Lavric. Atunci au făcut schimb de telefoane”, a rememorat artista. O poveste care părea desprinsă din basme se încheie acum brusc, spre surprinderea tuturor.

Speranțe pentru împăcare

Până la urmă, speranța moare ultima. Marea artistă nu și-a ascuns regretul față de această despărțire, mai ales că îi considera un cuplu perfect (cel puțin la prima vedere). Aceasta încă speră ca cei doi să găsească o cale de a reveni la sentimente mai bune.

„E un cuplu care nu le poți găsi niciun defect. Îmi pare rău când aud că tineri se despart. Dumnezeu să le dea înțelepciune să se împace, să fie bine”, a încheiat Elena Merișoreanu.