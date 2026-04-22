Valentin Sanfira a vorbit deschis despre tarifele pe care le percepe pentru evenimentele private, în special pentru nunți. Prețurile pornesc de la 2.000 de euro și pot ajunge până la 4.000 de euro, în funcție de pachetul ales de miri și de prezența trupei sale.

Cât costă un program cu Valentin Sanfira

V-ați întrebat vreodată cât costă să-l aveți pe Valentin Sanfira la nuntă? Ei bine, artistul a clarificat lucrurile, explicând că tarifele variază în funcție de formulă. Fie vine singur și cântă cu formația deja angajată de organizatori, fie vine cu propria trupă, ceea ce, e drept, modifică prețul final.

„La evenimente private, la nunți, sunt două variante în care pot veni: invitat ca artist și cânt cu trupa de la eveniment sau vin individual, iar oamenii își aleg band-ul. Dacă vin singur, prețul meu este de 2.000 de euro pe program și cânt cu trupa respectivă, dacă vin cu trupa mea, adică măcar trei băieți, asta înseamnă să plătim minim 500 de euro pe instrumentist + transport. Eu nu vin să stau la toată nunta. Pot să vin să stau și 3-4 programe, dar nu tot evenimentul. Eu așa cânt de la 20 de ani, ca să zic așa, cu programul și nu încurc lucrurile, nici pentru prieteni apropiați, adică le recomand formații și eu spun cum funcționez eu”, a declarat Valentin Sanfira.

Pachetul complet și logistica

Iar pentru cei care vor pachetul complet, cu trupa artistului, socoteala este și mai clară. Un program de două ore are un tarif fix, care acoperă toate costurile. „2 ore cu mine ar însemna 4.000 de euro cu transport cu tot. Avem program cu pauză de 20 de minute între ele. 4.000 cu totul inclus”, a precizat el.

Dar stai puțin, asta nu e tot. Când vine vorba de logistică, Sanfira are reguli clare și preferă confortul propriei case în detrimentul unei camere de hotel, mai ales dacă evenimentul nu este foarte departe. „De obicei eu nu rămân la hotel. Dacă e aproape, eu nu rămân. Adică eu când vin acasă, în mare parte am șofer. Nu mă odihnesc oriunde, îmi place să ajung acasă la mine”, a mărturisit cântărețul.

Tabieturi stricte la evenimente

Dincolo de muzică și onorariu, artistul are câteva tabieturi de la care nu se abate niciodată. Unul dintre cele mai importante este legat de mâncare. Dintr-un motiv bine întemeiat, Valentin Sanfira refuză să mănânce la nunțile unde este invitat să cânte.

„Eu nu mănânc de obicei la nunți, dar s-ar putea să am șoferul cu mine și atunci pentru șofer, un fel principal. Eu nu mănânc, pentru că am avut un eveniment neplăcut cu ani în urmă, aproape 10 ani, chiar la un restaurant de fițe din București, am mâncat ceva și până să ajung la următorul eveniment am avut probleme. De atunci mănânc înainte de eveniment, am tabieturile mele. Doar apă și cafea consum”, a povestit el.

Repertoriu fără compromisuri

Și poate cea mai importantă regulă ține de repertoriul muzical. Aici, Valentin Sanfira este categoric și nu acceptă niciun fel de compromis, indiferent de preferințele publicului sau ale organizatorilor.

Manelele sunt excluse.

Artistul a tranșat subiectul fără drept de apel, oferind o comparație directă. „Nu există, nu, nu, încheiem subiectul. Nici Salam nu se bagă peste repertoriul meu, nici eu peste al lui”, a subliniat Sanfira.