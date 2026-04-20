Raisa, fetița cea mică a Alinei Sorescu și a lui Alexandru Ciucu, a împlinit 10 ani. Cu această ocazie, designerul a publicat un mesaj emoționant pentru fiicele sale, în care le asigură de sprijinul său necondiționat, la un an de la finalizarea divorțului de artistă.

„Vă iubesc cât universul”

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Ciucu a marcat ziua de naștere a fiicei sale mai mici, Raisa, printr-o declarație plină de afecțiune. El a publicat și câteva fotografii alături de cele două fete, Carolina și Raisa. E drept că mesajul a fost unul pe măsura evenimentului.

„La mulți ani, Raisa! Sunt fericit că ești fetiță noastră, că ai o inima atât de mare și atât de multă dragoste de dăruit. Sufletul tău blând și curat este un dar de la Dumnezeu și fiecare zi petrecută împreună îmi reamintește ce norocos sunt că exiști în viața mea. Astăzi împlinești 10 primăveri și, împreună cu surioara ta, Carolina, sunteți primăvară sufletului meu. Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi, indiferent de drum. Tata”, a scris Alexandru Ciucu.

O căsnicie toxică și lupta pentru fetițe

Iar în timp ce designerul își arată public afecțiunea, Alina Sorescu a vorbit în trecut despre motivele care au dus la despărțire, descriind o căsnicie toxică și plină de traume. Artista a subliniat că prioritatea ei absolută a fost și rămâne echilibrul fiicelor sale.

„E o poveste foarte lungă, n-aș vrea să intru acum în detalii pentru că e un subiect care s-a discutat foarte mult. Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”, a declarat vedeta.

Procesul de divorț, finalizat acum un an, s-a concentrat pe stabilirea unui program clar pentru fete. „Noi n-am fost într-un proces de custodie, am fost într-un proces de divorț, unde principalul aspect pe care l-am discutat a fost programul fetițelor. Dar da, s-a încheiat”, a clarificat Alina Sorescu.

„O perioadă în continuare complicată”

Dar s-a terminat cu adevărat totul odată cu semnarea actelor? Se pare că nu-i chiar așa.

Artista a recunoscut că anii de procese (care au vizat în principal programul fetelor) au fost extrem de grei și au lăsat urme adânci atât pentru ea, cât și pentru copii. Tocmai de aceea, Alina Sorescu a mărturisit că nici nu se gândește, în acest moment, la o nouă relație.

„Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a mai spus Alina Sorescu.