Grupul K-pop Monsta X a confirmat că lucrează la un nou album, o veste așteptată de fanii din întreaga lume. Pe lângă surprizele muzicale, membrii trupei au avut parte și de o călătorie memorabilă la New York, plină de momente speciale.

Un nou album la orizont

Băieții de la Monsta X se pregătesc intens pentru următoarea lor lansare discografică. Deși detaliile complete nu au fost încă făcute publice, simpla confirmare a unui nou album a stârnit deja un val de entuziasm în rândul comunității de fani. Se pare că trupa este gata să exploreze noi direcții muzicale.

Dar ce ne așteaptă mai exact? E drept că misterul planează încă asupra conceptului și a listei de piese.

Aventura din New York

Pe lângă munca din studio, membrii Monsta X au avut parte și de o escapadă în Statele Unite. Călătoria lor la New York a fost documentată, iar câteva momente cheie au ieșit la iveală. Nu de puține ori, astfel de vizite internaționale ascund colaborări surpriză sau filmări pentru proiecte viitoare.

Să fie vorba de un nou videoclip filmat pe străzile metropolei americane? Rămâne de văzut.

Cert e că experiența a fost una plină pentru artiști.

O posibilă legătură cu moda

Interesant este contextul în care apar aceste informații, care pare să aibă legătură cu publicații de specialitate precum Women’s Wear Daily (WWD). Această publicație este deținută de Fairchild Publishing, LLC, parte din Penske Media Corporation, un gigant media cu focus pe lifestyle și modă. Iar această asociere nu este deloc întâmplătoare, sugerând că aparițiile trupei ar putea avea o componentă stilistică puternică.

Până la urmă, stilul vestimentar a fost mereu un punct forte pentru Monsta X (și pentru scena K-pop în general), iar o colaborare cu universul modei din New York nu ar fi deloc surprinzătoare.