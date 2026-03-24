Zendaya continuă seria aparițiilor spectaculoase cu o ținută personalizată Louis Vuitton, purtată marți seara la premiera filmului „The Drama” din Paris. Actrița, alături de stilistul ei, Law Roach, a ales o rochie albă, impecabilă, cu mâneci lungi, care a atras toate privirile.

O rochie creată special pentru ea

Rochia, lungă până în pământ, a impresionat printr-o siluetă fluidă și umeri ușor înălțați pentru un plus de profunzime. Cusăturile subtile și simetrice de-a lungul corpului au completat designul minimalist. Dar piesa de rezistență a fost alta. Inspirându-se din titlul filmului, Zendaya a amplificat dramatismul ținutei cu o trenă neagră lungă, atașată de o fundă supradimensionată la baza spatelui gol. Pantofii Louis Vuitton cu vârf ascuțit s-au asortat perfect cu rochia și au accentuat motivul trenei negre.

Bijuterii de zeci de mii de euro

Și la capitolul bijuterii, alegerile nu au fost deloc modeste. Actrița a purtat coliere suprapuse de la David Morris, printre care colierul cu flori sălbatice „Le Jardin” pe cinci rânduri și colierul „rose cut”. V-ați fi gândit că atât de multe diamante pot completa o ținută aparent simplă? Acestea au fost completate de cercei cu diamante tip stud, adăugând un plus de strălucenie întregului look.

În ceea ce privește coafura și machiajul, Zendaya și-a păstrat tunsoarea „bixie” cu o cărare laterală și onduleuri lejere. Machiajul a inclus sprâncene îndrăznețe, ochi conturați cu eyeliner și buze cu aspect glossy, pentru un finisaj modern.

Legătura strânsă cu Louis Vuitton

Colaborarea cu brandul francez nu e deloc nouă. Zendaya a devenit ambasador oficial al mărcii Louis Vuitton în aprilie 2023, apărând în prima sa campanie pentru casa de modă ca imagine a celebrei genți Capucines. De atunci, hai sa fim serioși, a fost nelipsită din campaniile Louis Vuitton și din primul rând la prezentările de modă ale brandului, inclusiv la cea mai recentă colecție ready-to-wear toamnă 2026, semnată de directorul de creație Nicolas Ghesquière (unul dintre cei mai apreciați designeri ai momentului).

Method dressing, o semnătură personală

Actrița este cunoscută pentru afinitatea sa pentru „method dressing”, un stil vestimentar inspirat direct de personajele pe care le interpretează. Iar turneele de promovare pentru „Dune: Part Two” și „Challengers” au fost exemple perfecte. Pentru „The Drama”, premierele au inclus până acum câteva look-uri cu inspirație bridală.

Nu-i chiar o coincidență.

Printre acestea se numără și o reinterpretare a rochiei sale personalizate Vivienne Westwood de la Oscarurile din 2015, pe care a purtat-o la premiera din Los Angeles pe 17 martie.

Filmul „The Drama” urmărește povestea cuplului Emma (Zendaya) și Charlie (Robert Pattinson), a căror săptămână de nuntă începe să se destrame după ce Emma dezvăluie un secret întunecat din trecutul ei. Pelicula va ajunge în cinematografe pe 3 aprilie.