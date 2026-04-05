Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a oferi protecție împotriva spamului, fraudei și abuzurilor. e vorba despre infrastructura de bază care ne permite să folosim zilnic motorul de căutare și alte unelte conexe.

Cum sunt îmbunătățite serviciile?

Dincolo de funcționarea de bază, datele colectate au un rol precis în dezvoltare. Compania măsoară interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile. Cum vine asta, mai exact? Prin analiza acestor date, se urmărește îmbunătățirea calității serviciilor existente.

Opțiunea „Acceptă totul” și publicitatea

Dar ce se întâmplă, pe bune, când apeși butonul „Acceptă totul”? Ei bine, lucrurile devin mai complexe. Dacă un utilizator își dă acordul total, Google va folosi cookie-uri și date suplimentare pentru a „Dezvolta și îmbunătăți servicii noi”. Mai mult, acordul permite companiei să „Livreze și să măsoare eficiența anunțurilor”.

Recomandari Google dezvaluie ce face cu datele tale si de ce ai doar 2 optiuni mari

Aici intervine personalizarea. Alegerea de a accepta totul activează afișarea de conținut și reclame personalizate, în funcție de setările fiecărui utilizator.

Practic, oferi undă verde.

Ce înseamnă de fapt „Respinge totul”

În schimb, dacă se alege opțiunea „Respinge totul”, Google specifică faptul că nu va utiliza cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare. Asta înseamnă că nu se va mai face personalizarea avansată. Și totuși, nu înseamnă că nu mai vezi conținut sau reclame deloc.

Recomandari Google dezvăluie ce face cu datele tale prin cookie-uri și ce opțiuni ai

Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs. generală”. Același principiu se aplică și anunțurilor nepersonalizate.

Personalizarea, explicată

V-ați întrebat vreodată ce înseamnă exact conținutul personalizat? Potrivit documentației, acesta poate include „rezultate, recomandări și anunțuri personalizate mai relevante, pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare”. istoricul tău de căutare (și nu numai) devine un factor cheie în ceea ce vezi online.

Iar compania menționează că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă acest lucru este relevant.

Recomandari Google explică cele 3 opțiuni pentru datele tale și cookie-uri

Dincolo de aceste două butoane, gigantul tehnologic menționează că utilizatorii pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. si, se poate vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru un control sporit.