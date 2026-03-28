Google a clarificat modul în care folosește cookie-urile și datele utilizatorilor, explicând scopurile precise din spatele colectării. gigantul tech susține că are nevoie de aceste informații pentru a-și „furniza și întreține serviciile Google”, pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor” și, nu în ultimul rând, pentru a „măsura interacțiunea cu publicul și a statisticilor site-ului”. Dar lucrurile stau puțin diferit în funcție de butonul pe care îl apeși.

Ce se întâmplă dacă apeși „Acceptă tot”?

La prima vedere, pare o simplă bifă. Însă alegerea „Acceptă tot” deschide ușa către o serie de operațiuni suplimentare. Compania admite că, în acest scenariu, va folosi datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți servicii noi”. Și nu e totul. Tot cu acest consimțământ, Google va „furniza și măsura eficiența anunțurilor”, va „afișa conținut personalizat, în funcție de setările dvs.” și, poate cel mai vizibil pentru utilizator, va „afișa anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”.

O decizie cu implicații clare.

Dar dacă alegi „Respinge tot”?

În cazul în care optezi pentru „Respinge tot”, Google promite că „nu va folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”. Dar ce înseamnă, pe bune, conținut non-personalizat? Ei bine, compania explică faptul că reclamele și conținutul văzute vor fi influențate de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. Mai exact, anunțurile nepersonalizate depind strict de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și locația dvs. generală”.

Personalizarea, cheia întregului sistem

Numai că întregul ecosistem se bazează pe personalizare. Atunci când îți dai acordul, conținutul și reclamele pot include „rezultate, recomandări și anunțuri personalizate mai relevante, pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare”. E drept că nu e o noutate pentru nimeni, dar acum este formulat negru pe alb. În plus, compania menționează că folosește datele și „pentru a adapta experiența astfel încât să fie potrivită vârstei, dacă este cazul” (o mențiune interesantă, de altfel).

Unde găsești mai multe opțiuni

Pentru cei care doresc un control mai granular, dincolo de cele două butoane principale, există o cale. Google îi îndeamnă pe utilizatori să acționeze.

„Selectați «Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. Puteți și să accesați oricând g.co/privacytools.”