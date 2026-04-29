Google clarifică modul în care folosește cookie-urile și datele utilizatorilor, oferind două opțiuni principale la prima interacțiune: „Acceptă tot” sau „Respinge tot”. Decizia influențează direct tipul de conținut și reclame afișate, de la cele generale la cele ultra-personalizate. fiecare click are consecințe.

Ce face Google cu datele tale, pe bune?

La bază, compania folosește cookie-uri și date pentru câteva funcții esențiale. Acestea includ livrarea și menținerea serviciilor Google, monitorizarea întreruperilor și protecția împotriva spamului, fraudei și abuzurilor. În plus, datele sunt folosite pentru a măsura interacțiunea audienței și statisticile site-ului, cu scopul de a înțelege cum sunt utilizate serviciile și de a le îmbunătăți calitatea.

Practic, fără o parte din aceste date, experiența de navigare ar fi mult mai anevoioasă.

Marea dilemă: „Acceptă tot” sau „Respinge tot”?

Aici lucrurile devin interesante. Dacă un utilizator alege opțiunea „Acceptă tot”, Google va folosi cookie-urile și pentru o serie de scopuri suplimentare. Iar lista este destul de clară. Compania menționează patru obiective principale: „Dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii”, „Livrarea și măsurarea eficienței reclamelor”, „Afișarea de conținut personalizat, în funcție de setările tale” și „Afișarea de reclame personalizate, în funcție de setările tale”.

Dar ce se întâmplă dacă apeși pe „Respinge tot”?

În acest caz, Google precizează că nu va utiliza cookie-urile pentru aceste scopuri adiționale. E drept că nu înseamnă o dispariție totală a reclamelor, ci doar o schimbare a modului în care sunt selectate.

Reclame personalizate versus non-personalizate

V-ați întrebat vreodată de ce vedeți o reclamă la un produs la doar câteva minute după ce l-ați căutat? Aici este diferența. Conținutul non-personalizat este influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. Reclamele non-personalizate funcționează pe același principiu.

În schimb, conținutul și reclamele personalizate merg mult mai departe. Acestea pot include rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din browser (cum ar fi căutările precedente pe Google). Practic, algoritmul învață preferințele tale pentru a-ți oferi o experiență croită special pentru tine.

Mai mult control decât pare

Numai că utilizatorii nu sunt lăsați complet fără opțiuni. Dincolo de cele două butoane principale, există și secțiunea „Mai multe opțiuni”. Aceasta permite o gestionare mai detaliată a setărilor de confidențialitate. Google menționează că oricine poate vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și ajusta preferințele.

Compania subliniază și că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, dacă acest lucru este relevant.