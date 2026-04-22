De fiecare dată când deschidem o pagină Google, suntem întâmpinați de aceeași fereastră. Două butoane mari, „Accept tot” și „Refuz tot”, ne stau în cale. Dar ce se ascunde, pe bune, în spatele acestor opțiuni și ce informații ajung să fie folosite de gigantul tehnologic? Hai să vedem exact ce presupune fiecare alegere.

Serviciile de bază, indiferent de alegere

Indiferent dacă accepți sau refuzi, Google folosește cookie-uri și date pentru câteva scopuri esențiale. Fără ele, serviciile pur și simplu nu ar funcționa corect. Compania listează aceste scopuri ca fiind non-negociabile.

este vorba despre „livrarea și menținerea serviciilor Google” și „urmărirea întreruperilor și protejarea împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”. Practic, datele sunt folosite pentru a se asigura că totul merge bine. La acestea se adaugă și „măsurarea interacțiunii cu publicul și a statisticilor site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii”.

Ce înseamnă de fapt „Accept tot”?

Adevărata miză apare atunci când apeși butonul „Accept tot”. Aici intervine personalizarea masivă a experienței online. Iar Google este foarte transparent în privința scopurilor suplimentare pentru care va folosi datele tale, dacă primește acordul.

Pe lista oficială se numără:

„Dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii”

„Livrarea și măsurarea eficienței anunțurilor”

„Afișarea de conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”

„Afișarea de anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”

V-ați întrebat vreodată de ce, după ce căutați informații despre o vacanță în Grecia, sunteți bombardați cu reclame la hoteluri și bilete de avion? Ei bine, acesta este mecanismul. Conținutul și anunțurile personalizate se bazează pe „activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”.

Opțiunea „Refuz tot” nu te face invizibil

Si totuși, ce se întâmplă dacă alegi să refuzi? E drept că Google nu va mai folosi cookie-uri pentru scopurile suplimentare de mai sus. Numai că asta nu înseamnă că vei naviga într-un vid informațional sau că nu vei mai vedea reclame.

Lucrurile stau puțin diferit. Chiar și conținutul nepersonalizat este influențat de anumiți factori, cum ar fi „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. Similar, anunțurile nepersonalizate pe care le vei vedea vor fi alese în funcție de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și locația dvs. generală”. Deci, nu-i chiar așa că scapi de orice formă de targetare.

Controlul pare a fi la noi.

Dincolo de cele două butoane principale, există și secțiunea „Mai multe opțiuni”, unde utilizatorii pot gestiona setările de confidențialitate mai în detaliu. Google menționează și posibilitatea de a adapta experiența pentru a fi „adecvată vârstei, dacă este relevant” (o mențiune care vizează, cel mai probabil, conturile folosite de minori).

Pentru oricine dorește să aibă un control și mai strict asupra datelor, compania pune la dispoziție oricând portalul g.co/privacytools.