Google a clarificat modul în care utilizează cookie-uri și date pentru funcționarea serviciilor sale, detaliind ce se întâmplă în spatele butoanelor pe care le apăsăm zilnic. scopurile declarate sunt livrarea și menținerea serviciilor, urmărirea întreruperilor și protecția împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor. Numai că diferența reală apare în funcție de butonul pe care îl alegi.

Ce se întâmplă când dai „Accept all”

Alegerea pe care o faci în fereastra pop-up are un impact direct asupra experienței tale online. Dacă optezi pentru „Accept all,” Google va folosi cookie-uri și date și pentru a dezvolta și îmbunătăți servicii noi. Practic, permiți companiei să folosească informațiile pentru a măsura audiența și a analiza statisticile site-ului, cu scopul de a înțelege cum sunt utilizate serviciile și de a le îmbunătăți calitatea.

Și asta nu e tot. Prin acceptarea totală, ești de acord ca datele tale să fie folosite pentru a livra și măsura eficiența reclamelor. Conținutul afișat devine personalizat, fiind influențat de setările tale, dar și de activitatea anterioară din browser, cum ar fi căutările Google efectuate anterior.

Opțiunea „Reject all” nu te face invizibil

Dar ce se întâmplă dacă refuzi? Ei bine, dacă alegi „Reject all,” Google nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare de personalizare a reclamelor și conținutului. Stai puțin, cum vine asta, mai vezi reclame? Da, dar vor fi non-personalizate.

Lucrurile stau puțin diferit.

Conținutul non-personalizat este influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea ta de căutare activă și locația ta generală. Același principiu se aplică și reclamelor non-personalizate, care sunt afișate pe baza conținutului vizualizat și a locației generale, fără a se folosi de istoricul tău.

Personalizarea, cheia întregului sistem

V-ați întrebat vreodată de ce, după ce căutați informații despre o destinație de vacanță, vedeți reclame la hoteluri și bilete de avion timp de o săptămână? Răspunsul stă în personalizare. Conținutul și reclamele personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din acest browser (de exemplu, căutările Google efectuate anterior).

Iar un detaliu mai puțin vizibil este că Google folosește aceste date și pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, dacă acest lucru este relevant. Pentru mai mult control, utilizatorii pot accesa secțiunea „Mai multe opțiuni” sau pot vizita oricând linkul g.co/privacytools pentru a-și gestiona setările de confidențialitate.