Regizorul Bao Nguyen, cunoscut pentru documentare precum „The Greatest Night in Pop” și „Be Water”, a fost adus de Hybe pentru a documenta revenirea BTS pe scenă după o pauză de patru ani. Noul său film, „BTS: The Return”, lansat pe Netflix, surprinde un moment unic: crearea în Los Angeles a celui de-al 10-lea album de studio, Arirang, imediat după finalizarea stagiului militar obligatoriu al membrilor.

O „Odisee” modernă

Ideea documentarului a pornit de la o experiență personală a regizorului, care a participat la unul dintre concertele trupei în 2022. Impactul a fost uriaș. „Am fost la unul dintre concertele de la SoFi în 2022 și a fost primul meu concert BTS. […] A fost foarte emoționant. Merg la multe concerte și a fost, cu siguranță, cel mai captivant și mai zgomotos concert la care am fost vreodată, în cel mai bun sens posibil”, povestește Nguyen. Dialogul trupei cu fanii (cunoscuți ca Army) l-a dus cu gândul la o paralelă neașteptată.

„Doar fiind martor la acea conexiune, la acea relație, mi-a amintit puțin de Odiseea. Membrii BTS sunt aproape ca un Ulise pe punctul de a pleca în armată, în timp ce Penelopa este Army, tânjind după acea întoarcere în multe feluri.”

Iar ideea a prins contur. „Am împărtășit această idee cu casa de discuri și s-au gândit puțin la ea, dar a fost dificil, deoarece serviciul militar este foarte important în Coreea. Câțiva ani mai târziu, Hybe m-a contactat pentru a mă întreba dacă aș fi interesat să documentez acest lucru. Și am profitat imediat de oportunitate. A fost un privilegiu să spun povestea în acest moment.”

Un cineast din exterior

Dar cum documentezi o trupă care are deja sute de ore de conținut online, de la emisiuni de călătorie la reality show-uri proprii? Nguyen a fost conștient de provocare, venind ca un realizator din afara universului strâns legat al trupei. E drept că a trebuit să le câștige încrederea.

„Vreau să aduc un omagiu și respect tuturor cineaștilor și povestitorilor care fac parte din această linie. De aceea m-am simțit atât de privilegiat să fiu primit în această lume, pentru că este o lume foarte unită”, explică el. „Dar cred că grupul a fost dispus să renunțe, într-un fel, și folosesc «renunțe» într-un sens pozitiv, în sensul că au vrut să încerce ceva diferit cu acest album. De aceea l-au făcut în LA și s-au deschis către noi colaboratori cu care nu mai lucraseră înainte, inclusiv eu.”

Perspectiva sa de outsider a fost, până la urmă, un avantaj. „Un cineast pe care îl respect enorm mi-a spus în trecut că uneori e nevoie de cineva din exterior pentru a vedea frumusețea pe care cineva atât de conectat ar putea-o considera de la sine înțeleasă. Așa că iau mereu asta în considerare când intru într-un spațiu în care poate nu aparțin la început.”

Filmări fără regie, cu propriile camere

Pentru a surprinde momente cât mai autentice, Bao Nguyen a avut o idee. „Le-am dat membrilor propriile lor camere video. După cum ai menționat, ei se documentează constant, dar de obicei folosesc telefoanele, iar pentru mine, acesta este un limbaj vizual foarte specific. Am vrut un pic mai multă textură. Am vrut să se simtă ca și cum mama sau unchiul tău ar lua o cameră veche și ți-ar filma vacanța.”

Spre deosebire de documentarele anterioare, care foloseau interviuri retrospective, Nguyen a vrut ca totul să se simtă imediat. Mașina a devenit un spațiu de confesiune neașteptat. „O călătorie cu mașina este foarte cinematică. Există un început, un mijloc și un sfârșit clare. Și este, si, foarte solitară, mai ales în Los Angeles. Este momentul în care poți reflecta și poți sta cu adevărat cu propriile gânduri.”

Uneori, cele mai bune momente au fost complet neplanificate. „Încercam doar să-i surprind gândindu-se și uitându-se pe geam, dar apoi Namjoon (RM) a început să vorbească despre Chronos și Kairos. A fost un moment în care am surprins ceva ce nu mi-aș fi putut imagina niciodată că voi surprinde, și aceasta este frumusețea descoperirii atunci când creezi ceva pe măsură ce se întâmplă.”

Între LA și Seul, două lumi diferite

Filmul trasează un contrast subtil între viața din Los Angeles și cea din Seul. În LA, membrii trupei par muzicieni liberi, în timp ce în Seul redevin figuri publice. „Total. Nu am fi putut să-i ducem la o plajă în Coreea fără multă atenție. Există un sentiment de libertate în filmările din LA… Și apoi, odată ce ajungi în Seul, sunt în mare parte medii cu care Army este foarte obișnuit să-i vadă: birourile Hybe, studiourile, sălile de repetiții, apoi casele și mașinile lor. Dar în mașinile lor, nu coboară geamurile fumurii.”

Până la urmă, cum arată o zi liberă pentru ei? Diferit, în funcție de personalitate. „Am vrut să creăm o bază de referință despre cât de diferite sunt viețile lor când sunt în Seul, așa că i-am întrebat ce ar face într-o zi liberă. Și V a spus: «Păi, o să ies la cină cu prietenii mei». Și apoi toți prietenii lui sunt unele dintre cele mai mari vedete din Coreea (Wooga Squad). Apoi Jimin zice: «O să comand mâncare și o să mă joc jocuri video acasă».”

Întrebat pentru cine este făcut filmul – pentru fani sau pentru publicul larg – regizorul a avut o abordare personală.

Răspunsul său a fost simplu.

„Încerc să mă ancorez în conceptul: «Este acesta un film pe care aș vrea să-l văd?» Asta ajută la eliminarea multor așteptări de a satisface toate publicurile. Singurul public pe care îl pot cunoaște cu adevărat sunt eu însumi.”

Într-un exercițiu rapid, Bao a dezvăluit și câteva preferințe personale. Piesa favorită de pe albumul Arirang este „Body to Body”, iar din afara albumului, „Spring Day”. La întrebarea pe cine ar suna în caz de urgență medicală, a răspuns RM. Pentru a-i planifica petrecerea burlacilor l-ar alege pe J-Hope, iar pentru a-i compune un imn personal, pe Jimin. Si un mic teaser pentru fani: „O să vă dau un mic teaser, pentru că am văzut videoclipul «Hooligan» și este grozav.”