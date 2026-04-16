Chef Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, au avut parte de o zi specială. Fiica lor cea mică, Mia, a împlinit frumoasa vârstă de 11 ani. Cu această ocazie, mama ei a publicat pe rețelele sociale un mesaj plin de emoție, alături de câteva fotografii recente cu micuța.

O domnișoară în toată regula

Familia Dumitrescu este în sărbătoare. Mia, mezina familiei, a împlinit 11 ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară, care seamănă leit cu tatăl ei celebru. Florin și Cristina Dumitrescu, căsătoriți din 2014, mai au o fiică, pe Ava, în vârstă de 13 ani.

Iar Cristina a marcat momentul aniversar cu o postare care a topit inimile fanilor. Ea a povestit cât de repede a zburat timpul de când și-a ținut fiica în brațe pentru prima dată.

„Mica mea face 11 ani astăzi… și simt că între momentul în care am ținut-o prima oară în brațe și acum au fost doar câteva clipiri. Atât de repede a trecut.”, a scris Cristina.

O furtună de energie și un ocean de sensibilitate

Dincolo de trecerea anilor, Cristina a schițat un portret plin de dragoste al fiicei sale. O descrie ca fiind o combinație unică de energie debordantă și sensibilitate profundă. Cum vine asta, mai exact? Păi, hai să vedem ce spune chiar mama ei.

„Mia este o minune și știe asta. E carismatică și neobosit de vorbăreață, o furtună de energie și, în același timp, un ocean de sensibilitate. Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă și amuzantă din orice. Râdem mult, mereu, pentru că, indiferent de situație, noi două găsim ceva care să ne amuze.”

Și totuși, cele două au și un punct comun mai… lacrimogen. Cristina mărturisește, cu umor și sinceritate, că ea și Mia sunt „plângăcioasele familiei”.

O adevărată declarație de dragoste.

„Dar la fel de ușor ne și emoționăm… și devenim, fără rușine, plângăcioasele familiei. E bună, e generoasă, dar și încăpățânată, mai ales dimineața, când lumea nu e chiar pe placul ei. Și poate tocmai toate astea o fac atât de a noastră, atât de unică.”, a adăugat soția celebrului chef (care este, pe bune, un tată topit după fetele lui).

„Voi fi mereu acolo pentru tine”

Mesajul continuă pe un ton la fel de personal și emoționant. Cristina Dumitrescu vorbește despre bucuria imensă pe care Mia a adus-o în viața lor, un adevărat carusel de trăiri.

„A adus în viața noastră o bucurie atât de mare si un carusel de trăiri, emoții si vise. Iar eu mă simt în fiecare zi profund binecuvântată că sunt mama ei. La mulți ani, Mia mea mică – care, în curând, nu va mai fi chiar atât de mică…”, a mai scris ea.

Dar cea mai puternică parte a mesajului este promisiunea necondiționată pe care i-o face fiicei sale. O asigurare că îi va fi mereu alături, indiferent de situație, pentru a o sprijini și a o iubi.

„Sunt atât de mândră de tine! Și voi fi mereu acolo – lângă tine, în spatele tău, uneori în urma ta – doar ca să-ți suflu în aripi și să te iubesc!”, a încheiat Cristina Dumitrescu.