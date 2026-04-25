Valentina Pelinel a dat din casă detalii neștiute despre soțul ei, Cristi Borcea, punând accent pe un subiect care stârnește mereu curiozitate. Fostul model a dezvăluit ritualul de îngrijire pe care omul de afaceri îl respectă cu sfințenie pentru a combate semnele de oboseală. Și, stai puțin, nu e vorba de creme scumpe sau tratamente de ultimă generație.

Trucul cu gheață al milionarului

Deși are acces la cele mai costisitoare proceduri, Cristi Borcea rămâne fidel unui truc simplu, dar eficient, pentru a-și asigura prospețimea chipului. V-ați gândit vreodată la asta? Valentina Pelinel a scos la iveală acest obicei pe care milionarul îl respectă cu strictețe pentru a-și menține tenul tonifiat. „Soțul meu folosește cuburile de gheață. El se dă cu cuburi de gheață pe față, mai ales dimineața. Hai că v-am dezvăluit și trucul lui de frumusețe! Cristi este un bărbat foarte îngrijit! Aș putea spune că mă întrece! Are foarte mare grijă de el, de felul în care arată”, a declarat Valentina Pelinel.

Un obicei la care nu renunță.

O strategie de întinerire începută la 25 de ani

Disciplina afaceristului nu este ceva nou. E drept că imaginea sa actuală este rezultatul unor investiții constante, care au început încă din tinerețe. Conștient că procesul de îmbătrânire trebuie gestionat din timp, Borcea a început tratamentele de întreținere încă de la vârsta de 25 de ani, trecând treptat de la simple masaje la intervenții cu botox, totul pentru a păstra un aspect cât mai natural (și echilibrat). „Am avut şansă că la 25 de ani am făcut primul salon. Şi apoi am făcut clinica şi de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început şi cu puţin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferenţa. Dacă nu faci nimic şi dintr-odată îţi schimbi înfăţişarea, întinereşti brusc, arată urât. Eu am făcut aşa câte puţin, să ţin ritmul”, a explicat milionarul.

Valentina și cele două kilograme în plus

Iar în timp ce Cristi Borcea se concentrează pe ritualurile faciale, Valentina Pelinel a vorbit deschis și despre provocările pe care le întâmpină în menținerea siluetei. Mai ales după perioadele de sărbători. Vedeta a recunoscut că, pe bune, este o mare amatoare de preparate tradiționale și nu se abține de la mâncare, chiar dacă acest lucru vine cu un cost vizibil pe cântar. „Eu am pus vreo două kilograme. Acum le-am ascuns bine ca să nu le vedeți. Am mâncat de toate și mănânc de toate pentru că mie îmi place să mănânc”, a mărturisit Valentina. Acum se bazează pe antrenamente intense la sală pentru a reveni la formele care au consacrat-o.