Miercuri, 25 martie 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Buna Vestire, ziua în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos. Deși se află în plin Post al Paștelui, această sărbătoare (cu dată fixă) este, alături de Florii, singura zi în care Biserica acordă dezlegare la pește. Dincolo de semnificația religioasă, ziua este încărcată de tradiții și superstiții menite să aducă sănătate și belșug.

Tradiții din bătrâni pentru noroc și prosperitate

Buna Vestire, cunoscută în popor și sub numele de Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este însoțită de numeroase obiceiuri transmise din generație în generație. Se spune că în această zi cucul cântă pentru prima dată în an, iar oamenii îi ascultă glasul pentru a descifra semne despre viitor. Obiceiurile diferă de la o regiune la alta.

Spre exemplu, în Bucovina și Muntenia, femeile așază la ușă pâine, sare și apă. La prânz, oferă pâinea și sarea unui om nevoiaș, un gest despre care se crede că aduce spor în casă. În schimb, în Transilvania, casele sunt înconjurate cu tămâie și clopoței pentru a alunga energiile negative. Iar în Maramureș, gospodarii aprind focuri în curți în cadrul ritualului numit Noaptea Focurilor, menit să purifice spațiul și să îndepărteze răul.

Ce să nu pui pe masă de Buna Vestire

Masa de Buna Vestire trebuie să fie potrivită perioadei de post, chiar dacă există o excepție importantă. Pe masă nu se pun preparate din carne, ouă sau lactate, deoarece dezlegarea este doar la pește. Mai mult, se evită băuturile alcoolice tari, considerate aducătoare de tulburare și ceartă.

O superstiție interesantă vizează și preparatele foarte acre. În unele zone se evită oțetul, fiind asociat cu amărăciunea și lipsa de noroc. Tradiția populară mai spune că de Buna Vestire nu este bine să ieși din casă flămând, ci trebuie să mănânci bine dimineața, pentru a nu atrage lipsuri sau necazuri peste an. sunt interzise certurile și supărările, pentru că se crede că aduc ghinion până la finalul anului.

Peștele, vedeta mesei de Blagoveștenie

Dar ce se mănâncă, până la urmă, pentru a atrage norocul? Peștele este alimentul central, fiind considerat aducător de sănătate, putere și protecție pentru tot anul. Gospodinele pregătesc pește la cuptor, la grătar sau prăjit, alături de mămăligă, legume sau mujdei.

În unele regiuni se gătește borș de pește, despre care se spune că aduce noroc. Tot în această zi se obișnuiește să se mănânce pâine caldă sau colaci, pentru spor în casă. Ba chiar unii credincioși gustă miere dimineața, pentru ca anul să fie dulce și îmbelșugat.

Ziua Cucului și semnele ei

Sărbătoarea este încărcată de simboluri legate de noroc și împlinire. Se spune că dacă auzi cucul cântând în fața ta, este semn bun. Numai că lucrurile stau puțin diferit dacă îl auzi în spate, pe stomacul gol, acesta fiind un semn nefavorabil.

Cum vine asta?

Pe vremuri, tinerii obișnuiau să întrebe cucul când se vor căsători, iar numărul strigătelor lui era interpretat ca numărul anilor de așteptare. O altă tradiție spune că crenguța pe care cântă cucul trebuie tăiată și pusă în apa în care se spală fetele, pentru a atrage dragostea.

Cea mai puternică rugăciune de Buna Vestire

Credincioșii consideră că rugăciunile rostite în această zi au o putere aparte, fiind un prilej de a cere ajutor divin și luminarea drumului în momente grele. Una dintre cele mai cunoscute este următoarea:

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, Maică a Luminii și izvor nesecat de har! În această zi sfântă a Bunei Vestiri, când Arhanghelul Gavriil a adus vestea cea bună, mă rog Ție cu smerenie și credință. Ajută-mă, ocrotește-mă și acoperă-mă cu Sfântul Tău Acoperământ! Alungă de la mine toată frica, necazul și neputința, adu pacea în inima mea și binecuvântează-mi calea. Tu, care ești Maica Mântuitorului și mijlocitoarea tuturor celor aflați în suferință, nu mă lăsa fără răspuns, ci trimite-mi ajutorul Tău cel sfânt. Amin.”