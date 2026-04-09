Influencerița japoneză Zepa a murit la doar 26 de ani, lăsând în urmă o comunitate uriașă de fani. Cunoscută pentru videoclipurile în care testa diverse mâncăruri și băuturi, tânăra adunase peste 1,4 milioane de urmăritori pe rețelele sociale și mai mult de 624.000 de abonați pe YouTube. Vestea tragică a fost anunțată printr-un mesaj postat pe contul ei de X.

Anunțul familiei: O moarte neașteptată

Confirmarea dispariției fulgerătoare a venit chiar de pe contul oficial al tinerei creatoare de conținut. Mesajul, scris inițial în japoneză, a fost scurt și la obiect: „Îmi cer scuze pentru acest anunț brusc. Zepa a murit în mod neașteptat.”

Familia a transmis că ceremonia funerară a avut loc deja, în privat (doar cu rudele apropiate). „În numele celei decedate, îmi cer profund scuze pentru vestea abruptă a trecerii ei în neființă. Înmormântarea a fost organizată în cerc restrâns, doar cu membrii familiei. Vă mulțumim sincer pentru bunătatea și sprijinul acordat în timpul vieții ei.”

Cauza morții nu a fost făcută publică.

Lupta cu alcoolismul, mărturisită online

Zepa nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre problemele sale. Cu doar câteva zile înainte de deces, postase un mesaj tulburător pe X: „Se pare că speranța de viață pentru dependența de alcool este în jur de 50 de ani… Oare am trecut deja de jumătate…?”

Iar seria mărturisirilor continuă. Pe 15 martie, recunoștea cu o sinceritate dezarmantă: „Care sunt punctele mele forte, până la urmă… Partea mea veselă? Nici vorbă, am și depresie indusă de alcool, lol.” În ianuarie, scria simplu: „Sunt îngrijorată pentru mine însămi”, pentru ca în decembrie să admită: „Nu am zile fără alcool.”

Fanii, devastați de veste

Comunitatea online a fost pur și simplu inundată de mesaje de condoleanțe, reacțiile arătând un șoc real. „Doamne, ce naiba? Mă uitam la stream-ul ei acum două săptămâni, este devastator. Era una dintre creatoarele mele preferate din Japonia,” a scris un fan, în timp ce altul a adăugat: „Este foarte tragic. Mai ales că a încercat să renunțe și a petrecut timp pericolele alcoolismului. Odihnească-se în pace.”

Mulți au subliniat energia pe care le-o transmitea. „Iubesc videoclipurile ei atât de mult și le revăd mereu, îmi dădeau atâta energie.” Durerea este palpabilă și în alte mesaje: „Așteptam cu nerăbdare activitatea ei pe noul canal, este prea șocant… Sincere condoleanțe.” Un alt urmăritor a concluzionat: „Sunt șocat de vestea morții tale. Zepa-san, este sfâșietor că s-a întâmplat la doar 26 de ani. Mulțumesc pentru toate stream-urile pline de bucurie. Mă rog pentru odihna sufletului tău.”

De la Drept la YouTube

Originară din regiunea Kansai, Zepa a avut un parcurs neașteptat. Inițial, visase să devină hairstylist, dar, la sfatul mamei sale, a ales să urmeze studii de drept. V-ați fi imaginat asta?

Numai că viața a avut alte planuri pentru ea. În 2022 și-a lansat canalul de YouTube, iar ascensiunea a fost, pe bune, fulminantă. Stilul ei autentic și energia molipsitoare au transformat-o rapid într-un star online, apreciat de sute de mii de oameni.