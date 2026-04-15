Anunțul făcut de Dorobanțu în a doua zi de Paște, conform căruia el și Naomi nu ar mai forma un cuplu, a creat o adevărată furtună în mediul online. La scurt timp, câștigătorul emisiunii „Casa Iubirii” a revenit și a clarificat întreaga situație, dezvăluind ce se ascundea, de fapt, în spatele mesajului care i-a luat prin surprindere pe toți susținătorii.

Naomi, luată prin surprindere

Într-un clip video postat pe rețelele sociale, Dorobanțu a recunoscut că le datorează fanilor un răspuns. Numai că, în timp ce încerca să explice situația, din fundal s-a auzit chiar vocea lui Naomi, care a ținut să puncteze un detaliu important. „Eu nu am participat la așa ceva, să știți, habar nu aveam că o să se posteze așa ceva.”

Imediat, Dorobanțu a liniștit pe toată lumea. „Deci, dragilor, nu ne-am despărțit. În story-ul următor vreau să vă zic de fapt ce s-a întâmplat.”

Motivul real din spatele anunțului

Dar de ce a ales să facă un asemenea anunț, mai ales după sărbătorile pascale? Se pare că totul a pornit de la decizia celor doi de a petrece Paștele separat, fiecare cu familia sa, pentru a nu-și lăsa mamele singure. Dorobanțu a fost la Timișoara, iar Naomi la Alba. Această alegere (una de bun simț, la prima vedere) a atras un val de critici neașteptate din partea unor internauți.

Iar reacția lui Dorobanțu a fost una pe măsură. „Deci fiți atenți aici ce s-a întâmplat. Pentru faptul că eu am făcut Paștele separat de Naomi, eu l-am făcut la Timișoara, ea la Alba și am făcut asta pentru a nu fi mamele noastre singure, da, așa am ales noi, s-au găsit foarte mulți să îmi scrie mesaje. Că nu ne iubim, că nu vă respectați, că nu, bla bla. Și am zis: știți ceva? Luați, tată, pastila, și înghițiți-o, și au înghițit-o. Și pe lângă asta, am văzut foarte multe lucruri despre care nu vreau să vorbesc”, a transmis el.

a vrut să le dea o lecție celor care s-au grăbit să judece.

„Atâția părerologi…”

Fostul concurent de la „Casa Iubirii” a fost surprins de avalanșa de reacții venite după postarea sa inițială. S-a vorbit despre marketing, despre suferința lui Naomi, iar mulți s-au grăbit să comenteze situația fără să cunoască detaliile. Hai să vedem cum a descris el situația.

„Oricum, după ce am anunțat lucrul acesta, atâția părerologi, ba că-i marketing, ba că unii îi plâng de milă lui Naomi, vezi Doamne, oameni care nu i-au mai scris de mult timp.”

În final, după ce a explicat că relația sa cu Naomi nu este afectată, Dorobanțu a ținut să transmită și un mesaj direct către comunitatea care îi susține necondiționat, cerându-și scuze pentru confuzia creată. „În primul rând, vreau să îmi cer scuze tuturor susținătorilor noștri, dar voi ne iubiți, mă iubiți și o să mă iertați.”

