Filip, unul dintre cei mai cunoscuți foști concurenți de la „Casa iubirii”, a făcut un gest neașteptat la doar patru luni de relație cu Lia. Tânărul și-a făcut un tatuaj uriaș pe piept, iar fanii au reacționat imediat, legând desenul de un cadou simbolic primit de la iubita sa. Reacțiile, însă, nu au fost toate pozitive.

Un tatuaj care a împărțit internetul

Recent, Filip a surprins pe toată lumea după ce și-a tatuat un tigru masiv pe partea dreaptă a pieptului. Fanii cuplului au făcut imediat legătura cu Lia. Ea îi dăruise în trecut un desen cu același animal, transformând astfel tatuajul într-o posibilă declarație de dragoste. „Acest tatuaj îți va aduce aminte de Lia toată viața pentru că ea ți-a dăruit un desen cu un tigru”, i-a scris un fan, convins că alegerea nu este deloc întâmplătoare.

O declarație de iubire, au spus mulți.

Dar lucrurile nu sunt niciodată simple în mediul online, nu-i așa? E drept că gestul lui Filip (unul destul de permanent, să fim serioși) a fost perceput de mulți ca o dovadă a sentimentelor sale pentru Lia, cu care formează un cuplu de câteva luni.

Criticile nu au întârziat să apară

Dacă o parte dintre urmăritori au fost impresionați, alții au considerat tatuajul mult prea mare sau prea încărcat pentru gustul lor. Și nu s-au sfiit să o spună direct. Comentariile critice au curs lanț, variind de la sugestii la remarci acide.

„Poate dacă era mai mic arăta mai bine”, a comentat cineva. Un alt internaut a fost mult mai direct: „Ferească sfântul, zici că mai ai un cap”. Criticile au continuat în același ton, un alt fan scriind tranșant: „Erai frumos și fără mâzgălitură”.

Planuri de copil? Răspunsul viral al cuplului

Dincolo de controversele legate de tatuaj, Filip și Lia continuă să fie extrem de apreciați pentru dinamica lor relaxată. Într-un live pe TikTok de la începutul anului, cei doi au primit o întrebare directă de la fani: când au de gând să facă un copil? În loc să se eschiveze, au transformat momentul într-o glumă care a devenit virală.

Lia a fost prima care a reacționat, cu un zâmbet larg. „Un bebe când? (…) De jucărie avem pe aici?”.

Apoi, continuând gluma în hohotele de râs ale celor care îi urmăreau, a adăugat: „Da, avem tigru”. Replica a făcut deliciul fanilor și a demonstrat încă o dată de ce sunt atât de iubiți.

„Sunteți foarte frumoși!”

Comunitatea strânsă în jurul celor doi a reacționat imediat la momentul amuzant din live, copleșindu-i cu mesaje de încurajare. Comentariile pozitive au curs fără oprire. „Sunteți foarte frumoși”, le-a transmis cineva. Alții au mers chiar mai departe: „Cât de curând. Gemeni să fie!”.

Mesajele de apreciere au confirmat simpatia de care se bucură cuplul. „Doi frumoși. Vă potriviți perfect” și „Să fiți fericiți și binecuvântați!”, au fost doar câteva dintre urările primite de la internauți, care îi văd ca pe o pereche tânără, spontană și autentică.