Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, participă la un summit organizat la Casa Albă de Melania Trump. Aflată la Washington D.C., aceasta a optat pentru o ținută elegantă, în nuanțe neutre, fidelă stilului său discret.

O apariție simplă și elegantă

Prezentă alături de președintele Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a ales un costum din două piese. Fusta, puțin mai lungă de genunchi, a completat un look decent și de bun gust. Dar, până la urmă, ce altceva ne-am fi putut aștepta? Partenera președintelui este cunoscută pentru preferința sa pentru culori neutre și croieli clasice (adesea costume din două piese sau rochii vaporoase), care nu caută să iasă în evidență. Ținuta i-a subliniat talia subțire, fără a fi extravagantă.

Inițiativa Melaniei Trump, lăudată

Delegația oficială a României a luat parte la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. O inițiativă pornită chiar de Melania Trump.

Mirabela Grădinaru a avut numai cuvinte de laudă pentru acest demers, pe care l-a considerat „extrem de valoroasă, generând impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în domeniul educației digitale)”.

Și a continuat, subliniind importanța colaborării internaționale: „În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”.

Summit de două zile la Washington

Evenimentul de la Washington D.C. se desfășoară pe parcursul a două zile. Iar lista țărilor participante nu e deloc scurtă, hai să vedem cine a mai fost prezent. Alături de România, la summit au fost invitate delegații din Polonia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Ucraina și Emiratele Arabe Unite.