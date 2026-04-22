Cântăreața Emilia Ghinescu a vorbit deschis despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul ei, Viorel, mai tânăr cu 20 de ani. Deși relația lor, care durează de șase luni, este adesea ținta criticilor pe rețelele de socializare, artista a dezvăluit cum a fost primită de familia partenerului său.

O relație asumată, dincolo de critici

Emilia Ghinescu nu se sfiește să își trăiască iubirea, chiar dacă diferența de vârstă dintre ea și partenerul său stârnește nenumărate comentarii. Pentru ea, maturitatea și siguranța lui Viorel sunt cele care contează cu adevărat. Iar bărbatul pare să știe exact ce își dorește, asumându-și complet legătura cu artista.

„Important este că ne înțelegem foarte bine și că este un om neasteptat, un om asumat. Asta am apreciat mereu la bărbați și la el apreciez foarte mult acest lucru. Rar mai găsești oameni care să știe exact ce vor și să își asume relația”, a povestit Emilia Ghinescu în cadrul unei emisiuni TV.

Cum s-au cunoscut cei doi

Povestea lor a început în urmă cu șase luni, într-un context profesional. Artista a fost invitată să cânte la nunta surorii lui Viorel. Acela a fost momentul în care s-au cunoscut și de atunci au rămas împreună, construind o relație care pare din ce în ce mai solidă.

Lucrurile au evoluat natural.

Dar cum au reacționat părinții lui când au aflat de relația cu o femeie celebră, cu 20 de ani mai în vârstă? Ei bine, se pare că temerile unora sunt complet nefondate.

Reacția neașteptată a părinților lui Viorel

Contrar așteptărilor sau prejudecăților, Emilia Ghinescu a fost primită cu brațele deschise în familia iubitului său. Artista a povestit că are o relație foarte bună cu părinții lui Viorel, în special cu mama acestuia, pe care o descrie în termeni laudativi. Nu a fost vorba de reținere sau de judecăți.

„Părinții lui, mai exact mama lui, este un om extraordinar de drăguț. Ne-am întâlnit de foarte multe ori, am fost la ei acasă, la masă. Se poartă cu mine absolut normal”, a mai dezvăluit vedeta.

Fără planuri de căsătorie, deocamdată

Cei doi nu se feresc de ochii lumii și se afișează împreună la evenimente sau la plimbări în mall, trăindu-și viața firesc. Decizia de a face publică relația i-a aparținut, de altfel, lui Viorel. „El și-a dorit să pună o poză și am zis că nu e o problemă. Eu sunt un om asumat, nu am de ce să mă feresc”, a explicat cântăreața.

Pe Emilia nu o deranjează absolut deloc diferența de vârstă și subliniază că iubitul ei dă dovadă de o maturitate ieșită din comun. „Pe mine nu mă deranjează diferența de vârstă și nici pe el. Atât părinții lui, cât și familia lui, sunt cei care ne iubesc necondiționat (…) Să zicem că vorbim de șase luni (…) Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea (…) Din punctul ăsta de vedere, este foarte matur”, a mai spus ea. Cât despre pasul următor, artista este rezervată și preferă să lase lucrurile să curgă de la sine. „Nu mă gândesc la lucrul ăsta (n.r. la căsătorie)”, a conchis Emilia Ghinescu.