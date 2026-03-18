Kate Middleton a avut prima sa apariție cu tiară din 2026 la banchetul de stat nigerian de la Castelul Windsor. Prințesa de Wales a ales o piesă cu o istorie bogată, diadema Lover’s Knot a Reginei Mary, una dintre favoritele sale recunoscute.

O bijuterie cu o istorie de peste un secol

Piesa a fost imediat recunoscută de observatorii regali.

Diadema Lover’s Knot a fost comandată inițial în 1913 de la Casa Garrard pentru Regina Mary, fiind proiectată ca o replică a diademei Cambridge Lover’s Knot a bunicii sale. Realizată din diamante și perle montate în argint și aur, bijuteria a fost moștenită de Regina Elisabeta, care a dăruit-o apoi nurorii sale, Prințesa Diana.

Legătura emoționantă cu Prințesa Diana

Alegerea lui Kate are, clar, o conexiune specială cu Prințesa Diana. Până la urmă, era una dintre tiarele preferate ale Dianei. Numai că, dincolo de strălucirea ei, diadema era faimoasă și pentru că îi provoca dureri de cap prințesei din cauza greutății sale considerabile.

O ținută cu mesaj diplomatic

Prințesa de Wales a asortat tiara cu o rochie despre care se crede că este o creație personalizată din șifon verde-pădure, semnată de Andrew Gn. A completat look-ul cu un clutch argintiu Jenny Peckham și cerceii cu ciucuri de safir ai Reginei Elisabeta. Dar de ce tocmai verde? Ei bine, culoarea rochiei este, cel mai probabil, un omagiu adus Nigeriei, nuanța de verde fiind identică cu cea de pe steagul țării.

Un omagiu continuat

Gestul diplomatic nu este unul izolat. Iar asta continuă o temă pentru Kate, care chiar ieri a purtat un palton creat de designerul britanico-nigerian în ascensiune Tolu Coker. La prezentarea de modă a acestuia din Londra a participat recent și Regele Charles al III-lea.

Prima apariție cu tiară din acest an vine într-o perioadă deja aglomerată pentru Prințesă. Recent, Kate a participat la o serie de evenimente, de la celebrarea Zilei Sfântului Patrick alături de Gărzile Irlandeze, îmbrăcată din cap până-n picioare în verde, până la vizita în piața Borough din centrul Londrei (o piață veche de 1.000 de ani), unde a servit bere și a vândut brânzeturi.