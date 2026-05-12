Sezonul petrecerilor in gradina a fost deschis vineri dupa-amiaza, cand Kate Middleton a gazduit celebrul eveniment de la Buckingham Palace, in numele lui King Charles, alaturi de sotul ei, Prince William. Cuplul regal a aratat incredibil de elegant in cele mai bune tinute ale lor, fiind o surpriza placuta sa o vedem pe Kate purtand o tinuta complet noua, in loc de un articol vestimentar reciclat din garderoba.

Un detaliu ascuns in croiala fustei

Mama lui Prince George, Princess Charlotte si Prince Louis a optat pentru o rochie alba tip sacou semnata de Self-Portrait, unul dintre brandurile ei preferate. Partea superioara, croita la doua randuri de nasturi, a venit cu un peplum discret, maneci trei sferturi si un corsaj in stilul lui Carrie Bradshaw aplicat in zona bustului. Aceasta s-a imbinat perfect cu o fusta midi usor plisata, decorata cu buline, care a fost atasata cu maiestrie.

La prima vedere, rochia parea a fi o piesa de-a gata direct din magazin. Pe site-ul brandului gasesti un stil aproape identic, cunoscut sub numele de „Cream 3D Flower Polka Dot Midi Dress”. Numai ca la pretul de 460 de lire sterline, piesa zboara de pe rafturile virtuale de cand a purtat-o Kate.

Ti s-a intamplat vreodata sa probezi o rochie superba, dar sa simti ca volumul ei pur si simplu nu te avantajeaza in viata de zi cu zi?

Sa fim sincere, ajustarea hainelor la croitor este un secret pe care femeile atente la imaginea lor il folosesc des. Iar in cazul de fata, fusta rochiei originale este conceputa cu o croiala stil prom, care creeaza un volum vizibil. Fusta lui Kate, desi imprimata cu buline, a fost plisata si s-a asezat putin mai aproape de corp. Se pare ca membra familiei regale a facut aceasta schimbare simpla pentru look-ul ei, pastrand astfel linia siluetei ei semnatura.

Ce promite designul original al casei de moda

Intre noi fie vorba, brandul stie exact cum sa isi vanda piesele, descriind perfect estetica acestei creatii: „O fustă cu imprimeu cu buline aduce o lejeritate veselă acestei rochii midi croite pe corp. Partea de sus din lână crem se mândrește cu un corsaj floral elegant și un decolteu pătrat care avantajează pe toată lumea, adaugă tocuri pentru ieșirile la operă.”

Si exact asta e cheia.

Asa cum povesteste un material recent pe care Hellomagazine l-a publicat pe acest subiect, nu este prima data cand printesa apeleaza la o tinuta personalizata (facuta la comanda) de la aceasta casa de moda. La finala feminina de la Wimbledon din 2025, cunoscuta sub numele de Ladies’ Singles Final, ea a purtat o rochie crem creata special pentru ea. Acel numar de designer a inclus un guler ridicat, maneci scurte, o talie marcata cu curea, o fusta plisata extrem de romantica si un set de buzunare utilitare pe corset pentru o nota moderna.

Un brand londonez cu cliente celebre

Sotia lui Prince William a iubit intotdeauna sa poarte ansambluri semnate de brandul cu sediul in Marea Britanie, Self-Portrait. Eticheta are o clientela de lista A, incluzandu-le pe Beyoncé, Reese Witherspoon, Kristen Stewart si Miranda Kerr. Compania a fost fondata in 2013 de designerul de origine malaeziana Han Chong, iar sediul central se afla in London.

Dar admiratia ei devotata pentru acest nume a inceput inca din 2016. Atunci a purtat pentru prima data o creatie a brandului la premiera filmului A Street Cat Named Bob din Londra, alegand o rochie eleganta care avea o crapatura indrazneata pe picior, in stilul lui Angelina Jolie.

Daca iti doresti sa recreezi acest look acasa, afla ca rochiile tip sacou cu fusta contrastanta sunt o alegere excelenta pentru evenimentele formale unde vrei sa pari eleganta si bine prezentata. Modele asemanatoare au aparut deja la branduri precum Very, care propune o rochie midaxi cu o silueta similara, sau Joe Browns, care ofera o varianta cu fusta cu buline si sacou negru in loc de alb. Iar daca vrei sa cauti ceva accesibil la noi, magazine precum Zara sau Reserved aduc frecvent in colectiile din Romania rochii midi plisate si sacouri structurate la preturi in jur de 250 de lei, pe care le poti combina inteligent. Pentru ca, pana la urma, bulinele raman mereu o noutate importanta pentru tinutele de vara.