Anne Hathaway a atras toate privirile la gala Bvlgari din Milano, unde a apărut într-o rochie roșie spectaculoasă, semnată Valentino. Ținuta a adus aminte instantaneu de un personaj celebru, nimeni alta decât Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep în „Diavolul se îmbracă de la Prada”.

O rochie demnă de Miranda Priestly

Paralela nu este deloc întâmplătoare. În trailerul pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, există o scenă care pare să recreeze celebra Met Gala. Acolo, o mulțime de invitați urcă treptele Muzeului American de Istorie Naturală pentru gala revistei Runway, intitulată „Flori de primăvară”. Printre ei se numără Ashley Graham și Alek Wek în creații Christian Siriano, dar și Simone Ashley într-o ținută de arhivă Jean Paul Gaultier. Iar Meryl Streep, în rolul Mirandei Priestly, poartă o rochie de bal roșie, elaborată, extrem de asemănătoare cu modelul Valentino couture primăvară 2025 ales de Anne Hathaway.

E drept că există o diferență esențială. În film, gâtul Mirandei Priestly rămâne gol (probabil bugetele de la Hollywood nu mai sunt ce-au fost), pe când Hathaway a strălucit cu o bijuterie de excepție.

Colierul de 26,65 carate

Piesa de rezistență a fost colierul Bvlgari „Secret Garden”, o creație spectaculoasă (parte din noua colecție Eclettica, ce numără 160 de piese). Bijuteria este centrată în jurul unui safir padparadscha de 26,65 carate, o piatră prețioasă extrem de rară. Directoarea de creație Lucia Silvestri a căutat acest safir ani de zile, găsindu-l în cele din urmă în Sri Lanka.

Designul este completat de diamante tăiate baguette, inserții de onix, safire mov și smaralde cabochon. V-ați putea imagina o asemenea bijuterie la gâtul oricui?

O adevărată operă de artă.

O listă de invitați plină de staruri

Numai că Hathaway nu a fost singura vedetă prezentă la evenimentul exclusivist al casei de bijuterii romane. Alături de ea s-au aflat și alte ambasadoare ale mărcii, precum Dua Lipa, care a purtat o ținută din noul sezon Balmain, și Priyanka Chopra, într-o rochie couture Saiid Kobeisy primăvară 2026.

Pe bune, lista de invitați a fost la fel de strălucitoare ca bijuteriile. Printre participanți s-au numărat și actorii Jake Gyllenhaal și Nick Jonas, dar și vedetele asiatice Liu Yifei și Kim Ji-won.