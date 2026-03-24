Miley Cyrus a pășit din nou în pielea personajului care a consacrat-o, Hannah Montana, pentru un eveniment cu totul special. Artista a apărut pe covorul roșu la premiera din Los Angeles a „Hannah Montana 20th Anniversary Special”, un program aniversar disponibil acum pe Disney+, îmbrăcată complet în stilul alter ego-ului său. Evenimentul marchează două decenii de la lansarea show-ului care a transformat-o într-un star global.
O revenire spectaculoasă pe covorul roșu
Ținuta vedetei nu a fost un costum propriu-zis, ci mai degrabă o interpretare modernă, campy-chic, a stilului specific Hannah Montana. Dacă ne gândim la personaj, ne vine în minte o estetică Y2K strălucitoare, cu multe culori și paiete. Ca un omagiu potrivit, Cyrus a purtat o rochie argintie din zale metalice din colecția Rabanne primăvară 2024. Numai că, în loc de tricoul simplu cu care a fost prezentată pe podium, Miley a optat pentru un tricou personalizat cu propria ei față imprimată pe el. Un amestec de high-fashion cu auto-referințe amuzante.
look-ul a avut ce e mai bun din ambele lumi.
Moda avangardistă din noul special
Și nu e doar o apariție singulară. V-ați gândit vreodată cum ar arăta Hannah Montana cu o garderobă semnată de marii designeri? Ei bine, abordarea avangardistă a modei este o constantă în noul special de pe Disney+. Chiar în posterul oficial, o vedem pe Miley în personaj purtând o creație Alexander McQueen, printre alte ținute statement care apar în program.
„Disney a riscat cu mine”
La evenimentul de la El Capitan Theatre, artista a venit pe covorul violet alături de mama sa, Tish. Înainte de proiecție, Miley a ținut un scurt discurs în care a reflectat asupra rolului care i-a adus faima. „Totul în viața mea este atât de uimitor pentru că Disney a riscat cu mine”, a spus Cyrus. Și a continuat, cu o sinceritate dezarmantă: „Nu aveam ce căuta în L.A. crezând că pot duce un serial sau că mă pot preface a fi un star pop. Nu aveam nicio experiență.”
Două decenii mai târziu, abordarea sa din 2026 asupra stilului Hannah Montana încă rezonează cu publicul.
Ce urmează pentru Hannah Montana?
Iar acum vine întrebarea pe care și-o pun toți fanii: va exista un reboot complet al serialului? Hai să fim serioși, șansele sunt mici. Întrebată despre această posibilitate, Cyrus a oferit un răspuns scurt și la obiect (și, sincer, de înțeles), spunând că este „obosită. A fost deja mult.”