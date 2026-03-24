Miley Cyrus a atras toate privirile la premiera specialului „Hannah Montana 20th Anniversary Special” din Los Angeles. Artista a purtat o ținută metalică argintie, completată de o pereche de pantofi Jimmy Choo în valoare de 895 de dolari. Evenimentul a avut loc luni, la El Capitan Theatre.

O ținută-tribut pentru Hannah Montana

Pentru premieră, Cyrus a ales o versiune personalizată a look-ului 19 din colecția de primăvară 2024 a casei Rabanne, creată de Julien Dossena. Peste un tricou scurt, alb-negru, cu Hannah Montana, a purtat o rochie lungă realizată din detalii de cristal Swarovski, cu un decolteu drapat și o crăpătură laterală. Iar la piciorul drept a adăugat o brățară finuță de gleznă, cu diamante.

Pantofii de 895 de dolari

Miley a optat pentru modelul Jimmy Choo Brigitte 100mm, din piele metalizată argintie. Pantofii au un vârf ascuțit și un toc stiletto de patru inci (aproximativ 10 cm). Designul lor este unul special: linia superioară curbată de-a lungul lateralelor creează o iluzie optică, dezvăluind elegant părți ale piciorului. Au, si, un decupaj adânc pe partea interioară și o bandă distinctivă cusută în față, care definește vârful ascuțit. Prețul de retail este de 895 de dolari, iar pe site-ul oficial Jimmy Choo, modelul este disponibil momentan pe negru, bej și roșu.

Un model favorit la Hollywood

Se pare că pantofii Brigitte sunt extrem de populari printre vedete. Și, pe bune, de ce n-ar fi? Nikki Glaser a purtat o versiune roz satinat la Globurile de Aur în ianuarie, în timp ce Priyanka Chopra Jonas i-a purtat în varianta neagră la Premiile Oscar la începutul acestei luni. Olivia Rodrigo a ales o culoare șampanie satinată pentru petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri.

Dar lista nu se oprește aici. Naomi Watts, Kiernan Shipka și Tracee Ellis Ross au fost văzute purtând același model, complet negru, la diferite evenimente.

Despre evenimentul Disney+

Specialul pentru care a avut loc premiera o prezintă pe Cyrus într-o discuție cu Alex Cooper, gazda podcastului „Call Her Daddy” și o super-fană declarată a serialului. Materialul include apariții ale altor membri cheie din distribuție, povești din culise, clipuri și momente muzicale, totul pentru a marca impactul pe care serialul de pe Disney Channel l-a avut în ultimele două decenii.

„Hannah Montana 20th Anniversary Special” este deja disponibil pentru vizionare pe platforma de streaming Disney+.