Flavia Mihășan trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Andrei Ciobanu, partenerul său mai tânăr cu cinci ani. Vedeta a vorbit deschis despre relația lor, despre provocările rolului de mamă a doi băieți, dar și despre posibilitatea de a-și mări familia.

O relație surprinzătoare

Deși se cunosc de mult timp, abia recent au descoperit cât de bine se potrivesc. Chimia dintre ei este evidentă. „Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a declarat Flavia.

Dar cum rămâne cu diferența de vârstă de cinci ani dintre ei? Pentru Flavia, acest detaliu este complet irelevant, ba chiar lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. „El este mult mai matur și grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important”, a mărturisit ea.

Iar când vine vorba de calitățile lui Andrei, vedeta nu face economie de cuvinte. Îl descrie ca pe un om complex, autentic și cu un umor pe placul ei. „E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun”, a spus vedeta.

Provocările rolului de mamă

Dincolo de viața de cuplu, rolul de mamă a doi băieți o provoacă în fiecare zi. Flavia recunoaște că încearcă să le ofere copiilor mai multă libertate, chiar dacă instinctul de protecție este puternic. E drept că nu e mereu ușor. „Încerc să nu mai fiu așa… cloșcă, sincer. Încerc să mă detașez un pic și e greu. Trebuie să învăț să-i las pe ei să se pună în situații în care o să le fie și greu și să nu mai sar eu să-i salvez”, spune ea.

Cea mai mare încercare rămâne însă alta, una cu care mulți părinți se confruntă. „Doamne, încă mă învață. În fiecare zi mă învață multe, dar cred că cea mai importantă este lecția răbdării, că eu nu am răbdare niciodată”, a adăugat Flavia.

Co-parenting după despărțire

Chiar dacă s-a despărțit de tatăl copiilor, Marius Moldovan, cei doi au o colaborare excelentă în creșterea celor mici. Secretul pare să fie o viziune comună și un program bine stabilit, esențiale pentru echilibrul băieților. „Avem un program foarte strict, de care ne ținem. Și avem același tip de viziune asupra creșterii copiilor. Asta cred că e foarte, foarte important pentru copii”, explică vedeta.

Vine și al treilea copil?

Și totuși, se gândește la o familie și mai mare? Flavia nu exclude posibilitatea, dar nici nu o caută activ, fiind mulțumită de dinamica actuală a familiei sale.

Sora ei este un exemplu.

„Sora mea are trei copii. Nu zic nici nu, dar nu pot să zic că, mamă, gata, acum vreau neapărat și pe al treilea. E o dinamică ok între ei, sunt foarte apropiați de vârstă, se joacă împreună, se bat aproape tot timpul, adică am după cine să alerg. Sunt și foarte diferiți și atunci mi se satisface nevoia asta de, nu știu, de a vedea cum e și cu un tip de personalitate vs. cu altul. Nu simt neapărat nevoia de un al treilea copil, dar nici nu zic nu, acum nu știu”, a afirmat ea.