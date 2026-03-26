Fotbalistul Andrei Rațiu, unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale, trăiește o poveste de dragoste impresionantă alături de Irene Bort. Cei doi sunt împreună din adolescență, de la vârsta de 16 ani, și au acum o familie frumoasă cu doi copii, o fiică și un fiu.

O relație discretă, începută în Spania

Irene Bort și Andrei Rațiu s-au cunoscut în Spania, țara natală a tinerei. Deși numele ei a devenit tot mai căutat odată cu ascensiunea fotbalistului, Irene a preferat să rămână o prezență discretă, departe de lumina reflectoarelor. Despre ea se știe că provine dintr-o familie spaniolă și că este extrem de dedicată celor doi copii ai cuplului. Decizia de a deveni părinți a venit natural, odată cu stabilitatea profesională a lui Rațiu.

„Sunt cu prietena mea de la 16 ani, așa că, în momentul în care am simțit că am ceva stabil în fotbal, am decis că era momentul să devenim părinți. Nu mi s-a schimbat prea mult viața”, a povestit fotbalistul în martie 2025.

Viața monotonă a unui sportiv de performanță

V-ați fi imaginat vreodată că viața unui fotbalist de top poate fi plictisitoare? Ei bine, chiar Andrei Rațiu o spune. Disciplina strictă impune un stil de viață repetitiv, în care timpul liber este dedicat odihnei și familiei. Iar serile în oraș sunt o raritate.

„Viața unui fotbalist este foarte plictisitoare. Trebuie să te dedici total și este o viață repetitivă. Trebuie să ai grijă, să dormi și să mănânci bine. Dacă ieșim la cină în oraș, cel mult o seară pe săptămână”, a mărturisit sportivul.

Pe bune, rutina pare să fie cheia.

Dar cum arată o zi obișnuită în casa lor? „În final, petreci mult timp acasă încercând să ai grijă de tine. Așa că viața mea este fiica mea, un serial, consola de jocuri și cam atât. Mă rog, și fotbalul. Adevărul e că am înnebunit-o pe prietena mea. Ea se uită la filme pe iPad”, a mai povestit Andrei Rațiu.

Drama neștiută din familia lui Rațiu

Dincolo de terenul de fotbal și de viața de familie, Andrei Rațiu poartă cu el o poveste impresionantă de curaj și determinare. Mama sa a dus o luptă crâncenă cu cancerul, boală pe care a învins-o de trei ori. Chiar și după numeroase operații (ultima fiind în ianuarie 2025), femeia refuză să renunțe la muncă.

„Nu a cedat niciodată, chiar dacă a trecut de trei ori prin cancer. Este un exemplu pentru noi pe care eu îl urmez”, a declarat fotbalistul.

Si, deși în copilărie îi era greu să înțeleagă pe deplin situația, Rațiu a știut mereu că familia trebuie să rămână unită. „Suntem o familie de bărbați – eu, fratele meu și tata. Poate că uneori i-a fost și ei greu să fie înțeleasă”, a mai spus el.