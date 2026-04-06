Un nou scandal zguduie showbizul românesc, iar protagonistele sunt două nume cunoscute publicului larg: Bianca Drăgușanu și Maria Ilioiu. Totul a pornit de la un atac neașteptat lansat de fosta ispită de la „Insula Iubirii” în timpul unui live pe TikTok. Declarațiile controversate la adresa Biancăi au devenit rapid virale, iar reacția acesteia a fost pe cât de rapidă, pe atât de tăioasă, inflamând și mai mult mediul online.

Atacul de pe TikTok

În timpul unei transmisiuni live pe platforma TikTok, unde interacționa cu urmăritorii săi, Maria Ilioiu a decis să facă o comparație directă cu Bianca Drăgușanu. Fără ocolișuri, ea a susținut că ar fi „mai naturală”, țintind direct spre numeroasele intervenții estetice pe care Bianca le-a recunoscut de-a lungul timpului. Limbajul folosit a fost unul care a stârnit imediat valuri de comentarii. V-ați fi așteptat la așa ceva? „Eu nu vreau să semăn cu ea. Eu nu am operațiile ei, eu nu am nimic la față. Aia, săraca, i-au rămas doar coatele din corpul original”, a afirmat Maria Ilioiu, iar clipul a fost distribuit masiv în doar câteva ore.

Numai că lucrurile stau puțin diferit dacă privim contextul. Cum vine asta? Ei bine, atacul Mariei vine în contextul în care, în alte live-uri recente, aceasta le cerea fanilor donații pentru a-și putea plăti un lifting facial. Ba chiar se plângea că nu poate merge la muncă din cauza unei genți de brand (un model Miu Miu) pe care o deține, o situație care a stârnit oricum nedumerire printre internauți.

Replica acidă a Biancăi Drăgușanu

clar, un astfel de atac nu putea rămâne fără răspuns din partea celei vizate. Bianca Drăgușanu, cunoscută pentru reacțiile sale directe și lipsite de menajamente, nu s-a lăsat prea mult așteptată. Contactată pentru o reacție, diva a oferit o declarație tranșantă, în care a pus la îndoială nu doar afirmațiile Mariei, ci însăși relevanța acesteia în peisajul monden. a desființat-o.

Fără să se ascundă după cuvinte, Bianca a lovit direct în punctul sensibil: cerșitul de bani pe rețelele sociale.

„Mi se pare super penibil ca o putoare care cerșește operații pe TikTok și care este operată din cap până în picioare să vorbească despre mine! În calitate de ce? Cine este? Cu ce se ocupă? Ce o recomandă?”, a fost tirada acidă a Biancăi Drăgușanu, o serie de întrebări retorice menite să sublinieze lipsa de credibilitate a acuzatoarei sale.

„Trimite-ți-o la muncă!”

Dar tirul de replici nu s-a oprit aici. Bianca a continuat pe același ton dur, sugerând că tot acest scandal este, de fapt, o strategie ieftină a Mariei de a căpăta un pic de atenție și notorietate, agățându-se de un nume mult mai cunoscut decât al ei. O tactică des întâlnită, de altfel, în lumea showbizului.

Vedeta a încheiat intervenția cu un sfat la fel de direct, care nu mai lasă loc de interpretări. Mesajul este clar și concis.

„clar că nu este băgată în seamă și caută scandal! Nu mă interesează părerea unui clown. Trimite-ți-o la muncă, că din circ și cerșit nu îi ajunge nici pentru o chiftea.”, a concluzionat Bianca, închizând, cel puțin pentru moment, orice cale de dialog.

Scandalul a explodat online, iar publicul s-a împărțit rapid în două tabere. Unii o susțin pe Maria pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, în timp ce alții sunt de partea Biancăi, considerând atacul o simplă încercare de a atrage atenția. Cert e că ambele declarații au devenit virale, iar disputa pare departe de a se fi încheiat. dacă vom asista la noi episoade în zilele următoare, pentru că, să fim serioși, în showbizul autohton un astfel de conflict este combustibil pur pentru audiență.