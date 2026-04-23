Venus Williams, septupla campioană de Grand Slam, a devenit o prezență constantă pe covorul roșu de la Met Gala, iar anul acesta urcă la un alt nivel. Ea va fi co-președinte al evenimentului, alături de Nicole Kidman și Beyoncé Knowles-Carter, sub atenta supraveghere a Annei Wintour. Deși a devenit o figură familiară a galei, prima ei apariție datează de la finalul anilor 2000.

Tenisul întâlnește eleganța în 2025

La ediția din 2025 a Met Gala, Williams a adus tenisul pe covorul roșu cu un look personalizat Lacoste, creat de directorul de creație al casei, Pelagia Kolotouros. Ținuta a fost compusă dintr-un tricou polo verde-închis, o fustă cu tiv asimetric ce crea un efect mini în față și se extindea dramatic în spate, plus o pelerină lungă asortată pentru un plus de regalitate. Nu-i chiar o ținută de teren, nu?

Pelagia Kolotouros a explicat viziunea din spatele creației. „Prin acest look, am reunit codurile tenisului, care sunt esențiale în viața și cariera lui Venus, precum și în moștenirea Lacoste, și le-am reconstruit prin prisma croitoriei tradiționale. Look-ul ei personalizat Couture se concentrează pe roba sportivă, reimaginată cu precizia și structura croitoriei, lipită cu o membrană rezistentă la intemperii, cu ornamente și dramatism care aduc textură și mișcare suplimentare. Fiecare detaliu a fost creat la Paris pentru a reflecta statura lui Venus și pentru a exprima, prin tehnică și siluetă, întreaga măsură a savoir-faire-ului nostru.”

Oglinzi și paiete în Grădina Timpului

Pentru ediția din 2024, cu dress code-ul „The Garden of Time”, Venus a optat pentru o rochie personalizată, fără bretele, semnată de designerul american Marc Jacobs. Creația lungă până la podea, cu o siluetă de tip clepsidră, avea un decolteu în formă de inimă. Si piesa de rezistență a fost un panou transparent decorat integral cu paiete-oglindă. O apariție, pe bune, memorabilă.

De la costumul sobru la roșu aprins

Lucrurile au stat puțin diferit în 2022, când sportiva a ales o abordare mai sobră. A purtat un costum Chloé, desenat de Gabriela Hearst. Ansamblul negru era format dintr-un top tip corset, pantaloni evazați și un sacou croit impecabil, cu revere sinuoase. Williams a accesorizat ținuta cu un clutch cu pene, ochelari de soare negri și un colier statement.

Iar cu un an înainte, în 2021, la gala cu tema „In America: A Lexicon of Fashion”, Venus a ales o abordare total opusă. A pășit pe covorul roșu într-o rochie roșu-rubiniu, fără bretele, creată de Prabal Gurung. Rochia avea un corset cu volane suprapuse și o fustă lungă, tip coloană. O trenă dramatică și o fundă supradimensionată au completat look-ul, în timp ce cerceii candelabru Swarovski au adăugat strălucire.

O transformare spectaculoasă.

Primul pas pe covorul roșu în 2008

Dar v-ați întrebat vreodată cum a fost prima ei apariție? Totul a început în 2008. Pentru debutul său la Met Gala, Venus Williams a purtat o rochie de satin fără bretele, cu o fustă voluminoasă, semnată Carolina Herrera. Rochia de culoarea bronzului avea talia accentuată printr-un contrast de material. A accesorizat totul cu o pereche de cercei candelabru, o alegere clasică (și sigură, am putea spune) pentru un debutant la un eveniment de o asemenea anvergură.