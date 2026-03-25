Tot mai multe femei par să-și accepte cu mândrie ridurile, dar când vine vorba de părul cărunt, lucrurile stau complet diferit. E un paradox vizibil pe covorul roșu, unde actrițe trecute de 50 de ani își lasă tenul să arate vârsta reală, însă puține renunță la vopseaua de păr. Iar în spatele acestei alegeri stau nu doar preferințe personale, ci și o presiune socială confirmată de cifre dure.

Paradoxul de la Hollywood

Să ne gândim la Jodie Foster, la 60 de ani, sau la Annette Bening, la 67. Ambele au evitat intervențiile estetice majore la nivelul feței. Si totuși, ambele rămân fidele părului blond. Se pare că există o limită a autenticității pe care o actriță e dispusă să și-o asume. „Aceste femei talentate își lasă fețele să îmbătrânească, mai mult sau mai puțin, vizibil (și natural), dar refuză să renunțe la șuvițele lor.”

Pe bune, v-ați gândit vreodată la asta? Lista e lungă. De la Amy Madigan și Jean Smart la Parker Posey, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker sau Pamela Anderson, toate își mențin programările lunare la vopsit. Printre puținele excepții notabile care și-au lăsat părul argintiu să strălucească se numără Helen Mirren și Kathy Bates. Atunci când o actriță de peste 45 de ani apare cu părul cărunt, subiectul ajunge pe prima pagină a ziarelor.

Cifrele care nu mint

O analiză realizată de Institutul Geena Davis (o organizație non-profit care militează pentru reprezentare echitabilă în media) în parteneriat cu Next50 oferă o explicație rece. Personajele masculine de peste 50 de ani le depășesc numeric mare pe cele feminine. Proporția este de 80% în filme, 75% în emisiunile TV și 66% pe platformele de streaming.

o actriță de peste 50 de ani trebuie să fie extrem de precaută cu modul în care își reprezintă vârsta dacă vrea să concureze pentru numărul maxim de roluri disponibile.

„Mi-ar adăuga ani pe chip”

Dar presiunea nu se simte doar la Hollywood. O femeie de 70 de ani, altfel adepta unui stil de viață complet natural, fără machiaj și fără produse cosmetice, mărturisește că vizita la salon pentru vopsit este singurul ritual chimic la care nu va renunța niciodată. Motivul ei este direct și sincer. „Pentru că a-mi lăsa părul să încărunțească – mai mult decât orice alt indiciu al îmbătrânirii – mi-ar adăuga ani pe chip. Nu sunt pregătită pentru asta.”

Chiar dacă multe femei au îmbrățișat părul gri în timpul pandemiei, o parte dintre ele s-au întors la folia de aluminiu și la retușarea rădăcinilor. Până la urmă, părul este unul dintre primele trei lucruri pe care le observăm la cineva, alături de înălțime și greutate.

Stigmatul părului cărunt și soluția simplă

Studiile arată că atât bărbații, cât și femeile percep fețele cu păr cărunt ca fiind mai în vârstă și mai puțin atractive. E drept că sună nedrept, dar aceasta este realitatea socială. O femeie care alege să-și poarte părul grizonant riscă să fie etichetată ca fiind fragilă, incompetentă sau că „s-a lăsat pe tânjală”.

Iar vopsitul părului este, de departe, cea mai simplă și ieftină metodă de a scădea percepția vârstei cronologice. Este mult mai accesibil decât injecțiile cu Botox, fillerele sau un facelift de 50.000 de dolari. Scriitoarea Nora Ephron a rezumat perfect situația încă din 2006: „Există un motiv pentru care vârstele de 40, 50 și 60 de ani nu mai arată cum arătau odinioară, și nu este datorită feminismului sau unei vieți mai bune prin sport. Este datorită vopselei de păr.”

O jurnalistă de 75 de ani recunoaște că este undeva la mijloc. La fiecare patru luni, optează pentru un tratament de balayage care îi nuanțează firele cărunte cu șuvițe blonde, creând un amestec de culori. Nu o face doar pentru a părea mai tânără, ci pentru că îi place cum acest joc de culori îi încadrează chipul și îi oferă o luminozitate care o bucură de fiecare dată când se privește în oglindă.