Te-ai uitat vreodată în oglindă și ai observat că parcă ți se rărește părul? Nu ești singura. Vestea bună este că un ser bun pentru creșterea părului poate face minuni, oferind mai mult volum și densitate în câteva luni. Totuși, nu e un leac universal. „Dacă cineva se confruntă cu o cădere activă a părului, este important să consulte un medic dermatolog certificat, deoarece pot exista probleme de fond sau o componentă hormonală la rădăcina problemei”, avertizează dr. Margarita Lolis, medic dermatolog. „Acestea fiind spuse, dacă doriți doar să promovați creșterea și grosimea părului, atunci există multe seruri disponibile.”

Soluția clasică dovedită clinic

Când vine vorba de eficiență demonstrată, puține ingrediente se compară cu minoxidilul. Nu doar că este susținut de dermatologi, dar este și unul dintre cele două medicamente aprobate de FDA pentru creșterea părului. Iar rezultatele nu sunt tocmai subtile. Cercetările arată că poate crește densitatea părului cu până la 38%. Asta plasează spuma Rogaine Women’s 5% Minoxidil într-o cu totul altă ligă.

Concentrația de 5% „face ca părul să intre în faza anagenă, sau de creștere activă, mai devreme decât ar fi făcut-o în mod normal și pentru o perioadă mai lungă de timp”, explica anterior dr. Papri Sarkar. Deși bărbații aveau acces la formule de 5% de mult timp, varianta pentru femei a fost aprobată la această concentrație abia în 2020. „Concentrația de 5% are cele mai consistente dovezi pentru promovarea regenerării părului terminal în alopecia androgenetică, în comparație cu concentrațiile mai scăzute”, adaugă dr. Dara Spearman. Dar ce face spuma cu adevărat specială este textura. „Această formulă de spumă permite femeilor să continue să-și coafeze părul fără ca acesta să se simtă gras”, a menționat dr. Brooke Sikora. E drept că angajamentul este pe termen lung. „Dacă încetați să utilizați produsul, părul pe care l-ați regenerat în timpul utilizării va cădea”, avertizează dr. Sarkar.

Răspunsuri pentru nevoi specifice

Nu toate problemele părului sunt la fel. Pentru proaspetele mămici care se confruntă cu căderea părului postpartum, există opțiuni mai sigure. „Soluția de stimulare a scalpului de la KeraFactor este un amestec de factori de creștere și peptide conceput pentru a sprijini creșterea părului”, spune dr. Viktoryia Kazlouskaya. Aceasta adaugă că „poate fi folosită și în perioada post-sarcină, ceea ce o face o opțiune utilă pentru pacientele care caută o alternativă mai sigură”.

Dacă scalpul tău este sensibil, lucrurile stau puțin diferit. Un scalp iritat nu este un mediu propice pentru un păr sănătos. „Pentru scalpurile sensibile, îmi place serul Briogeo Scalp’s Revival Charcoal + Tea Tree, care calmează iritația și descuamarea cu ajutorul unor plante calmante precum uleiul de arbore de ceai, hamamelis și aloe”, recomandă dr. Spearman. Pentru părul texturat, predispus la rupere, o soluție vine de la Mielle Organics. „Uleiul de întărire pentru scalp și păr cu rozmarin și mentă de la Mielle Organics este o opțiune puternică, deoarece sprijină hidratarea scalpului, ajutând în același timp la reducerea ruperii în jurul marginilor fragile”, afirmă dr. Hannah Kopelman.

Inovații din lumea plantelor

Nutrafol, un brand cunoscut pentru suplimentele sale, are și o soluție topică. „Serul de păr de la Nutrafol este un tratament topic puternic, conceput pentru a susține un păr vizibil mai des și mai puternic”, spune dr. Lolis. Secretul? Exosomii de ashwagandha. Stai puțin, cum vine asta? „Exosomii de ashwagandha sunt unici pentru Nutrafol și sunt de 1.500 de ori mai mici decât ashwagandha obișnuită”, explică dr. Lolis. „Acest lucru permite o pătrundere mai adâncă în scalp pentru a promova reînnoirea celulară și a crea un mediu optim pentru creșterea părului.”

Pentru primele semne de rărire, Vegamour Gro Hair Serum este o altă variantă pe bază de plante. „Serul este curat, ușor și sigur pentru toate tipurile de scalp – chiar și pentru cele sensibile”, menționează dr. Lolis, care îl recomandă înainte ca pierderea părului să se intensifice.

Opțiuni accesibile și multifuncționale

Nu trebuie să cheltui o avere pentru un produs eficient. The Ordinary, cunoscut pentru produsele de skincare accesibile, oferă o soluție sub 25 de dolari. „Aceasta este o opțiune accesibilă și eficientă”, confirmă dr. Lolis despre Multi-Peptide Treatment for Hair Density. „Utilizează peptide, cofeină și zinc pentru a întări părul la rădăcini, a exfolia scalpul și a îmbunătăți circulația. Îmi place acest ser și pentru cei cu scalp predispus la mătreață, deoarece ajută la reducerea acumulărilor și a inflamației.”

Iar dacă vrei un produs care face mai multe lucruri, serul Ranavat Mighty Majesty este un favorit al dr. Kiran Mian, medic dermatolog. Formula sa pe bază de ulei de iasomie, extract de amla și ulei de floarea-soarelui poate fi folosită pentru a controla firele rebele, ca protecție termică sau chiar ca mască de păr peste noapte. „Îmi place textura sa”, spune dr. Mian. „Pompa facilitează aplicarea, iar formula nu este prea lipicioasă, fiind ușor de clătit.”

Așteptări realiste și sfatul final

Până la urmă, funcționează aceste seruri? „Multe seruri pentru creșterea părului includ ingrediente non-medicamentoase”, spune dr. Amin, un medic dermatolog. „Eficacitatea serurilor este dificil de stabilit, deoarece nu există multe studii clinice randomizate controlate.” totusi, experiența clinică arată rezultate pozitive. „Ingrediente precum biotina și cofeina sprijină mediul scalpului, ajutând la hrănirea foliculilor de păr, ceea ce poate duce la un păr mai dens și mai puternic [în timp]”, adaugă dr. Lolis.

Cât timp trebuie să aștepți? Răbdarea este cheia.

„Majoritatea utilizatorilor raportează îmbunătățiri vizibile, cum ar fi reducerea căderii părului și creșterea de noi fire, după aproximativ trei luni de utilizare consecventă”, spune dr. Lolis. Dr. Mian este de acord: „Serurile pentru creșterea părului pot necesita timp pentru a-și demonstra eficacitatea. Aș folosi un ser timp de cel puțin trei luni înainte de a decide dacă funcționează sau nu.”

Un ultim cuvânt despre uleiurile esențiale. Uleiul de rozmarin pare promițător, studiile arătând rezultate „similare cu cele ale minoxidilului 2%”, potrivit dr. Omer Ibrahim. În schimb, uleiul de mentă, deși popular, nu este pentru oricine. Dr. Ibrahim notează că uleiurile care creează o senzație puternică de răcire sau furnicături pot fi iritante pentru unii oameni. „Asta poate irita scalpul, ceea ce contribuie la subțierea părului în timp”, avertizează el.