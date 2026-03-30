Actorul american James Tolkan, pe care o lume întreagă îl știe drept autoritarul director Strickland din „Back to the Future” sau comandantul Stinger din „Top Gun”, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani. Decesul a avut loc în Saranac Lake, New York, vestea fiind confirmată de un purtător de cuvânt al familiei, dar și de producătorul Bob Gale.

O carieră de peste cinci decenii

James Tolkan a avut o carieră impresionantă, care s-a întins pe mai bine de cincizeci de ani. A debutat pe micile ecrane în 1960, în serialul „Naked City”, iar ultimul său rol a fost în filmul „Bone Tomahawk”, lansat în 2015. Și totuși, publicul îl asociază cel mai des cu personajul strict și neiertător din celebra trilogie a anilor ’80.

Scenaristul și producătorul Bob Gale l-a descris ca pe un profesionist desăvârșit. „James a fost un profesionist desăvârșit și un om neasteptat. A dat viață unor personaje care au rămas în memoria fanilor pentru totdeauna”, a declarat acesta. Tolkan a revenit în rolul directorului Strickland în 1989 pentru continuarea seriei, iar în 1990 a interpretat un alt membru al familiei, bunicul personajului său original.

Comandantul din „Top Gun”

Iar rolul său de comandant Tom Jardian, poreclit Stinger, din filmul de acțiune „Top Gun” (1986), i-a cimentat statutul de figură autoritară a cinematografiei. A jucat alături de Tom Cruise, Val Kilmer și Meg Ryan, contribuind la atmosfera intensă a producției regizate de Tony Scott. V-ați fi imaginat filmul fără replicile sale tăioase?

Prezența sa era magnetică.

„Prezența lui Tolkan pe platou era electrizantă. Avea o energie unică și un stil inconfundabil”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al francizei „Back to the Future”.

De la Marină la Actor’s Studio

Născut pe 20 iunie 1931 în Calumet, Michigan, Tolkan a avut un parcurs interesant. Înainte de a deveni actor, s-a înrolat în Marina Statelor Unite. Ulterior, a urmat cursurile Coe College și ale Universității din Iowa, dar chemarea scenei a fost mai puternică. S-a mutat la New York, unde a studiat actoria la prestigiosul The Actors Studio, sub îndrumarea unor nume legendare precum Stella Adler și Lee Strasberg.

Pe plan personal, era căsătorit cu Parmelee, pe care a cunoscut-o în 1971, în timpul repetițiilor pentru piesa off-Broadway „Pinkville”. Până la urmă, au rămas împreună timp de peste cinci decenii.

Roluri variate în film și televiziune

De-a lungul carierei, Tolkan a apărut în numeroase producții cinematografice. Printre acestea se numără „WarGames”, „Stiletto”, „Abduction”, „They Might Be Giants”, „The Amityville Horror”, „Off Beat” și „Armed and Dangerous”. Dar nu s-a limitat doar la marele ecran, având o activitate intensă și în televiziune, cu apariții în seriale precum „Leverage”, „A Nero Wolfe Mystery”, „The Pretender”, „Early Edition”, „Nowhere Man”, „Cobra” și „The Wonder Years”.

În necrologul publicat pe site-ul „Back to the Future”, familia a transmis o dorință specială, una care arată mult despre omul din spatele actorului. „În loc de flori, vă rugăm să faceți o donație către adăpostul local de animale, o organizație de salvare a animalelor sau un capitol al Humane Society.”