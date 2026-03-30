Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale de când a devenit mamă pentru prima dată. Artista a reușit o transformare fizică de-a dreptul impresionantă, slăbind 23 de kilograme într-un timp scurt după nașterea gemenilor săi, Zain și Ania, și revenind la silueta de dinainte de sarcină.

O experiență divină

Artista povestește cu multă emoție despre momentul în care i-a adus pe lume pe cei doi copii. Pentru ea, a fost un moment cu o încărcătură aparte. „Nașterea a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea! Este ceva divin, mai ales când dai naștere la două suflete!”, a mărturisit Roxana.

Imediat după venirea pe lume a gemenilor, vedeta s-a concentrat atât pe îngrijirea lor, cât și pe propria recuperare fizică.

Cum a slăbit 23 de kilograme

V-ați întrebat cum a reușit această performanță? Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Roxana a explicat cum a început procesul de slăbire. Primele kilograme s-au dus, e drept, aproape de la sine.

Organismul ei a eliminat în primele luni apa acumulată în timpul sarcinii. „Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat”, a explicat ea.

Dar restul kilogramelor?

Ei bine, acestea au dispărut odată cu revenirea la alimentația ei obișnuită, una echilibrată și adaptată nevoilor personale. „Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin. Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, a spus Roxana.

Viața de mamă fără bonă

Iar dincolo de transformarea fizică, viața de familie pare să îi meargă ca pe roate. Într-un interviu pentru Click!, Roxana a vorbit despre decizia de a nu angaja o bonă, preferând să se ocupe personal, alături de soțul ei, Călin Hagima, de creșterea copiilor.

Și nu regretă deloc alegerea făcută, chiar dacă oboseala își spune cuvântul. „Îmi este greu la oboseala pe care o am și la iubirea pe care o am și vreau să mă bucur de copii nonstop, nu să stea cineva străin cu noi în casă. Am zis că ne ocupăm noi. Oricât de obosiți am fi, ne este foarte drag să facem asta”, a spus artista.

Deși recunoaște că înainte de naștere avea emoții legate de gestionarea a doi bebeluși (și pe bună dreptate!), realitatea a depășit orice așteptare. „Mi se pare cel mai frumos să îi creștem noi, să fim prezenți în viața lor în fiecare zi. Ne descurcăm neasteptat, zici că am făcut asta de-o viață! Mai mult de atât și mai frumos de atât nu poate să fie! Este viața mea cu totul!”, a declarat ea.