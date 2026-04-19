Ozana Barabancea a impresionat pe toată lumea după ce a slăbit 37 de kilograme, devenind o sursă de inspirație pentru multe femei din România. Artista dezvăluie acum care sunt secretele care o ajută să se mențină în formă, iar totul se rezumă la disciplină, optimism și o alimentație atent aleasă.

Disciplina și o dietă simplă

Transformarea fizică a artistei este vizibilă, însă dincolo de aspect stă o stare de bine pe care o resimte din plin. Motivația ei este simplă și directă. „Mă mențin bine pentru că văd cât de frumoasă sunt și nu vreau să pierd treaba asta. Încă îmi pasă. Mă simt mult mai bine, sunt dezinflamată. Masa musculară este la locul ei. Am început să fac și sport”, mărturisește Ozana cu sinceritate.

Ea consideră că e vorba, de fapt, de educație alimentară. V-ați gândit vreodată la asta? Ozana își dorește ca exemplul ei să fie urmat. „Mi-aș dori ca toți românii să slăbească, să fie frumoși, să-și aleagă alimentele atent, să se uite pe etichete”.

Recomandari Exercitiile prin care Ozana Barabancea a slabit 40 de kilograme! Care este secretul ei

Și, până la urmă, ce mănâncă pentru a arăta așa? E drept că abordarea ei este una eficientă. „Consider că este mult mai ușoară alimentația mea, pentru că nu consum foarte multe alimente. Am alimente clar stabilite: pește, fructe de mare și multe, multe legume. Am învățat să evit carbohidrații pe cât posibil”.

Proiecte noi și multă ambiție

Dar transformarea fizică nu este singura noutate din viața artistei. Pe plan profesional, 2026 o găsește mai activă ca niciodată, confirmând revenirea în televiziune. „Dacă reiau filmările, da, voi fi din nou în juriu la Te cunosc de undeva!”, a confirmat ea. În plus, a lansat recent un podcast (un proiect de suflet, după cum îl numește) care a stârnit deja interes.

„Au crezut alții în mine mai mult decât credeam eu. Și mă bucur că am început acest proiect de suflet. Vin spre mine tot felul de parteneriate, ceea ce mă bucură enorm.”

Recomandari Sarah Michelle Gellar dezvăluie la 49 de ani secretul tenului fără vârstă

Agenda ei este plină.

Iar lista de activități nu se oprește aici, Ozana jonglând cu mai multe roluri profesionale. „Lucrez la Operă, la Colegiul de Arte Dinu Lipatti, la Școala de Arte, iar podcastul este o chestie foarte nouă și trebuie să crească. Mă axez și pe acest nou job de influencer, pentru că vin spre mine oameni care au încredere în imaginea mea.”

Lecțiile învățate de la copii

Dincolo de scenă și de noul rol de influencer, Ozana Barabancea rămâne profund legată de familie. După momentele dificile din 2025, când fiul său Andrew a suferit un infarct, artista vorbește acum cu entuziasm despre starea lui de sănătate. „E foarte bine. Foarte bine!”, răspunde ea.

Recomandari Mary J. Blige, la 55 de ani, arată incredibil și dezvăluie secretul relației sale

Cea mai importantă lecție a primit-o însă din rolul de mamă, de la copiii ei, Andrew și Gloria. „De la copiii mei și de la cea mai frumoasă meserie, și anume meseria de mamă, am învățat că iubirea este catalizatorul cel mai profund, dacă vrei, al vieții de familie.”